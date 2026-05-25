Pescara, Largo intitolato all’ex comandante Valentino Di Bartolomeo: cerimonia di inaugurazione domani alle 12:30

Domani, martedì 26 maggio, alle ore 12:30 si terrà la cerimonia di scopertura della targa di Largo Valentino Di Bartolomeo, ex comandante della Polizia penitenziaria di Pescara. L’evento avrà luogo nello spazio situato all’incrocio tra via Alento e via San Donato, di fronte all’entrata dell’ex Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria.

L’intitolazione di Largo Valentino Di Bartolomeo è stata deliberata dalla Giunta comunale di Pescara, la quale ha accolto la richiesta dell’Associazione nazionale di Polizia penitenziaria – sezione Emilio Alessandrini di Pescara (Anppe), guidata da Antonio Mariano. Valentino Di Bartolomeo, scomparso nel 2021, ha ricoperto il ruolo di comandante della Polizia penitenziaria degli istituti penitenziari di Pescara e Chieti. Inoltre, ha fondato l’Anppe e ha creato il gruppo teatrale “TeatrAnppe” che ha organizzato spettacoli teatrali a scopo benefico, ha insegnato alla scuola di formazione della Polizia penitenziaria di Sulmona e ha diretto il corso di aggiornamento per ufficiali di polizia giudiziaria.

Di Bartolomeo era noto per il rispetto, l’umanità e la concretezza con cui trattava i detenuti, mantenendo un equilibrio e una fermezza nelle situazioni più difficili. Alla cerimonia di inaugurazione sarà presente il sindaco Carlo Masci, gli assessori Patrizia Martelli e Maria Rita Carota, il presidente dell’Anpe Antonio Mariano e i soci, insieme ai familiari di Di Bartolomeo e alla direttrice della Casa Circondariale, Arianna Colonna.

La stampa è stata invitata a partecipare all’evento che si svolgerà per rendere omaggio a Valentino Di Bartolomeo, una figura importante per la comunità e per la Polizia penitenziaria.