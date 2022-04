Pescara, L’assessore Carota ha presentato il Patto per la Lettura

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Pescara attraverso il portale web istituzionale:

Un vero strumento di democrazia per la cultura: l’assessore Maria Rita Carota ha definito così, in perfetta coincidenza con la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, il Patto per la Lettura della città di Pescara di cui ha illustrato questa mattina contenuti e finalità e al quale tutti possono aderire – recita la nota online sul portale web ufficiale. La presentazione è avvenuta in un incontro presso la Sala consiliare cui hanno partecipato operatori culturali, cittadini e giornalisti – aggiunge la nota pubblicata. Il documento rilancia per il prossimo triennio le sue funzioni con l’obiettivo di promuovere in modo continuativo, trasversale a ceti sociali e appartenenze, tutte le forme di lettura e di conoscenza – si legge sul sito web ufficiale. Il Patto dedica un ruolo importante alle istituzioni scolastiche e intende valorizzare i contributi di soggetti pubblici e privati, istituzioni culturali, università, fondazioni, imprese, professionisti, associazioni e singoli cittadini che intendano impegnarsi per ideare e sostenere progetti condivisi, indicano come prospettiva una grande alleanza cittadina – A tal fine il Comune di Pescara ha creato già dal 2016, in capo all’assessorato alla Cultura, un gruppo locale di promozione del libro e della lettura denominata Rete permanente per la promozione del libro e della lettura, alla quale aderiscono oggi 66 soggetti e cui possono partecipare realtà con comprovata competenza ed esperienza in materia (associazioni, biblioteche, istituti scolastici, Università, fondazioni, librerie, case editrici, soggetti editoriali e altri similari). Attualmente sono 24 i soggetti che hanno aderito al Patto per la Lettura, ma sono diversi coloro che hanno manifestato l’interesse a sottoscriverlo – recita il testo pubblicato online.

Pescara, 23 aprile 2022

- Pubblicità -

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Pescara. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il sito internet del Comune di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.pescara.it