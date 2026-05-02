Pescara: l’assessore Cremonese invita le imprese a collaborare per il cartellone eventi estivo

Pescara, la città dei grandi eventi: l’assessore Cremonese invita le imprese a collaborare per il cartellone

L’assessore comunale Alfredo Cremonese ha lanciato un appello alle imprese locali per collaborare alla realizzazione del cartellone eventi di Pescara, con l’obiettivo di promuovere sempre di più l’immagine della città e attrarre turisti.

“Puntare sui grandi eventi, come quelli che hanno caratterizzato gli ultimi anni, per continuare a promuovere l’immagine di Pescara e farne una città sempre più meta di turisti”, ha dichiarato Cremonese. L’assessore ha sottolineato il grande successo che la città ha avuto negli ultimi anni, diventando la prima in Abruzzo per presenze turistiche.

Cremonese ha ricordato che da 2019 a oggi il numero di presenze turistiche è cresciuto notevolmente, passando da 200mila a quasi 800mila. Un successo dovuto anche agli eventi organizzati dal Comune, che non sono solo momenti di intrattenimento ma portano flussi notevoli sul territorio, dando un impulso alle attività della città, in particolare quelle ricettive.

La città di Pescara vanta un cartellone ricco, variegato e composito, che ha la sua massima espressione nei mesi più caldi dell’anno. Da Fedez a Gianna Nannini, numerosi artisti si sono esibiti di fronte a migliaia di persone, con ingresso gratuito per il pubblico.

“Stiamo lavorando su un cartellone impressionante, e sono certo che le forze imprenditoriali di Pescara vorranno investire, per una operazione promozionale dal ritorno garantito”, ha dichiarato Cremonese. L’assessore ha invitato gli imprenditori interessati a collaborare con il Comune per individuare nuovi sponsor per gli eventi in programma, sottolineando che il ritorno di immagine per chi investirà sarà notevole.

Cremonese si appresta a incontrare gli imprenditori per valutare insieme le forme di collaborazione attuabili, partendo dall’analisi delle date dei prossimi eventi in programma. “Il concerto di Tommaso Paradiso è solo il primo di quelli che ci aspettano”, ha concluso l’assessore.

Pescara si conferma così la città dei grandi eventi, pronta ad accogliere nuove iniziative e partnership per continuare a crescere e a far parlare di sé oltre i confini locali.