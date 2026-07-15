Pescara, lavori ancora fermi all’ex FEA: conferenza stampa del Partito Democratico

Domani mattina alle ore 10.30, presso l’ex FEA di Pescara, il Partito Democratico terrà una conferenza stampa per fare il punto sulla situazione dell’area e sui lavori di riqualificazione che risultano ancora fermi nonostante gli annunci precedenti.

L’iniziativa si propone di illustrare le criticità dell’intervento, le azioni istituzionali messe in atto finora e le richieste rivolte agli enti competenti per sbloccare una situazione che sta penalizzando un’area strategica della città.

Alla conferenza stampa interverranno il consigliere regionale Antonio Di Marco, il consigliere comunale Marco Presutti, il segretario cittadino del Partito Democratico Claudio Mastrangelo e i rappresentanti del gruppo consiliare comunale del PD.

“Nonostante gli sforzi e gli annunci, i lavori di riqualificazione dell’ex FEA sono ancora fermi e questo rappresenta un problema per l’intera comunità”, ha dichiarato il consigliere regionale Antonio Di Marco.

La stampa è invitata a partecipare alla conferenza per conoscere da vicino la situazione attuale dell’area e le prospettive future riguardo ai lavori di riqualificazione.