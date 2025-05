Pescara, Lavori Asse attrezzato, comincia la seconda fase. Tutte le modifiche alla viabilità.

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Pescara attraverso il portale web istituzionale:Parte la seconda fase dei lavori di rifacimento dei giunti di dilatazione delle rampe dell’Asse attrezzato, nell’ambito degli interventi di “Messa in sicurezza di ponti e viadotti di competenza comunale” per un intervento complessivo di 940.500 euro (risorse Pnrr – Next generation Eu). Il cantiere, si ricorda, sta interessando dal 21 maggio il ponte Paolucci che conduce all’Asse attrezzato da piazza Italia: i lavori attualmente in corso saranno ultimati prima del previsto (la data comunicata inizialmente era quella del 30 maggio), e si sposteranno in un altro punto, per cui, si provvederà alla riapertura di alcuni tratti attualmente chiusi al transito e alla chiusura di altri (si veda ordinanza 468 del 27 maggio 2025). Ecco come si procederà nelle prossime ore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Mercoledì 28 maggio, dalle ore 17:30, il ponte Paolucci sarà parzialmente riaperto al traffico in direzione Nord-Sud, in queste modalità:- Sarà riaperta la rampa che da via Renato Paolucci – procedendo in direzione Est-Ovest (mare-monti) – conduce al Ponte Paolucci (si tratta della rampa situata nelle vicinanze di Palazzo Quadrifoglio);- Sarà riaperta la rampa che da Piazza Italia – procedendo in direzione Nord-Sud, conduce al ponte Paolucci (cioè la rampa vicino all’ingresso principale del Comune);. Resterà chiusa al traffico, invece, la rampa che da via Renato Paolucci – procedendo in direzioneOvest-Est (monti-mare) – conduce al Ponte Paolucci (cioè la rampa alle spalle del Comune).A partire dalle ore 7 di giovedì 29 maggio sarà effettuata la completa riapertura in direzione Nord-Sud e la prosecuzione del cantiere in un altro punto, sempre sul ponte Paolucci con la chiusura del ponte stesso – in direzione Sud-Nord – fino alle ore 20 del 6 giugno prossimo – riporta testualmente l’articolo online. Queste le modifiche alla viabilità che scatteranno dalle ore 7 di giovedì:. divieto di transito sulla rampa dell’Asse attrezzato “Municipio-piazza Italia” nel tratto di ingresso in piazza Italia e lungofiume dei Poeti;. divieto di transito sulla rampa dell’Asse attrezzato “Municipio-piazza Italia” di accesso all’uscita denominata “Piazza Italia – centro – Questura” per chi proviene da piazza della Marina;. divieto di transito pedonale sulle rampe lato mare dell’Asse attrezzato – aggiunge testualmente l’articolo online. Nella sottostante il ponte, sul tratto del lungofiume dei Poeti in corrispondenza dell’area interessati ai lavori, saranno in vigore il divieto di sosta e di fermata – viene evidenziato sul sito web. Quindi chi percorre l’Asse attrezzato in direzione Chieti – Pescara ed è diretto a piazza Italia, dovrà uscire o al Ponte Flaiano o a piazza Unione o a piazza della Marina perché l’uscita di piazza Italia sarà chiusa al transito sul ponte Paolucci (si veda foto allegata). Da piazza della Marina non si potrà raggiungere piazza Italia e via Paolucci (si veda foto allegata).Intanto in piazza Italia è stata eliminata la corsia preferenziale per i bus, per fluidificare la circolazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

