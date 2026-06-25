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Viabilità e Trasporti

Pescara: lavori di ripristino sul ponte d’Annunzio completati, riaperto tratto di lungofiume per il transito

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Sono stati realizzati nella giornata di oggi i lavori sul ponte d’Annunzio che si sono resi necessari a seguito di piccoli distacchi del copriferro in calcestruzzo del ponte stesso. Sono state rimosse le parti pericolanti e il tratto di lungofiume chiuso al transito, dal circolo Canottieri al Ponte Flaiano, è stato riaperto.

I lavori di messa in sicurezza del ponte d’Annunzio sono stati eseguiti con tempestività e efficacia dagli operai specializzati che hanno lavorato per rimuovere le parti danneggiate e ripristinare la transitabilità lungo il tratto di lungofiume interessato.

“Abbiamo agito prontamente per garantire la sicurezza dei cittadini e la viabilità nella zona interessata. I piccoli distacchi del copriferro in calcestruzzo del ponte d’Annunzio sono stati rimossi e il tratto di lungofiume chiuso al transito è ora stato riaperto”, ha dichiarato il responsabile dei lavori.

Grazie alla rapida e efficace azione dei tecnici, i residenti e i frequentatori della zona possono ora usufruire nuovamente di quel tratto di lungofiume, senza dover sopportare disagi o rallentamenti nella circolazione.

La riapertura del tratto di lungofiume chiuso temporaneamente al transito è stata accolta con favore dai residenti e dagli utenti abituali della zona, che hanno apprezzato l’impegno profuso nelle operazioni di messa in sicurezza del ponte d’Annunzio.

Si è dunque conclusa positivamente questa fase di lavori di manutenzione, che ha permesso di eliminare un potenziale pericolo per la circolazione e di ripristinare la piena fruibilità di un’importante arteria del lungofiume.

Gli interventi di manutenzione effettuati sul ponte d’Annunzio rappresentano un esempio di come la prontezza d’azione e l’efficienza possono garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini.

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