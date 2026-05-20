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Viabilità e Trasporti

Pescara, lavori sulla Riviera Nord: abbonamenti sosta utilizzabili anche in altre zone per ridurre i disagi

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Lavori sulla riviera Nord, gli abbonamenti per la sosta utilizzabili anche in altre zone

L’assessore alla Mobilità sostenibile Alfredo Cremonese ha annunciato che, durante i lavori in corso sulla Riviera Nord di Pescara, sarà possibile utilizzare gli abbonamenti per la sosta anche in altre zone della città. Questa misura è stata attuata per venire incontro a chi possiede abbonamenti settimanali, mensili o bimestrali nell’area interessata dai lavori.

L’agevolazione consentirà ai titolari degli abbonamenti di parcheggiare nelle altre zone della città, ad eccezione di Piazza Primo Maggio e dell’area automatizzata di risulta sud. Nonostante questa possibilità, la scadenza degli abbonamenti rimane invariata e il periodo di validità residua verrà applicato per la sosta nelle diverse zone durante l’esecuzione dei lavori.

L’iniziativa, promossa da Pescara Multiservice in accordo con il Comune, resterà in vigore fino al termine dei lavori fissato al 12 giugno 2026. Questa concessione è mirata a ridurre i disagi causati dai lavori in corso e sarà valida solo per coloro che sono in possesso di un abbonamento.

Con questa nuova disposizione, si spera di garantire maggiore flessibilità e comodità ai residenti e ai frequentatori della Riviera Nord durante il periodo di interventi sul territorio.

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