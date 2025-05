Pescara, Lavori sulle rampe dell’Asse attrezzato, il 21 maggio si chiudono gli accessi in tre punti

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Per consentire la prima parte dei lavori di rifacimento dei giunti di dilatazione sulle rampe dell’Asse Attrezzato, dalle ore 7 di mercoledì 21 maggio, fino alle ore 20 del 30 maggio 2025, scatteranno alcuni i divieti di transito, con la chiusura di tre accessi all’Asse attrezzato, 24 ore su 24 (vedi immagini allegate). Sarà in vigore il divieto di transito sulla rampa dell’Asse Attrezzato di innesto al ponte che da via Paolucci accede al ponte interessato dai lavori in direzione ovest-est (monti-mare). Non si accederà all’Asse, cioè, dalla parte posteriore del Comune – si apprende dalla nota stampa. Sarà istituito anche il divieto di transito sulla rampa dell’Asse Attrezzato che, procedendo in direzione nord-sud, conduce da piazza Italia al ponte – Non si accederà, cioè, dalla rampa che costeggia il Comune – Divieto di transito anche sulla rampa dell’Asse Attrezzato che, procedendo in direzione est-ovest (mare-monti), conduce da via Raffaele Paolucci al ponte dell’Asse Attrezzato – aggiunge testualmente l’articolo online. Non si accederà, cioè, dalla zona che costeggia il palazzo Quadrifoglio (vicino all’Inps, la rampa è quella in discesa). Il provvedimento si rende necessario nell’ambito dei lavori di “Messa in sicurezza di ponti e viadotti di competenza comunale, per un importo complessivo di 940.500 euro, finanziati con risorse PNRR – Next Generation EU. Le opere saranno realizzate chiudendo in due fasi le corsie in entrata e in uscita dall’Asse Attrezzato e la prima prenderà il via il 21 maggio – recita il testo pubblicato online. Poi si passerà al Ponte delle Libertà (da molti conosciuto come ponte di Capacchietti) dove è previsto il sollevamento della campata e saranno oggetto di manutenzione gli appoggi sui pulvini.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Pescara. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il sito internet del Comune di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.pescara.it