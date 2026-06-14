Pescara, Lega Abruzzo augura buon lavoro all’onorevole Pagano e ai nuovi eletti di Forza Italia

Nel corso del primo congresso di Forza Italia svoltosi a Pescara, l’onorevole Nazario Pagano è stato confermato segretario regionale del partito. A lui vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte del coordinatore regionale della Lega Abruzzo, Vincenzo D’Incecco.

Durante il congresso, oltre a Pagano, sono stati eletti anche il vice segretario regionale Roberto Santangelo e il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, che è stato nominato responsabile nazionale del Dipartimento Ambiente.

“Rivolgo, a nome della Lega Abruzzo, i migliori auguri di buon lavoro all’onorevole Pagano e a tutti gli eletti” ha dichiarato D’Incecco. “I congressi rappresentano sempre un importante momento di democrazia e partecipazione, e sono occasioni di confronto, crescita politica e programmazione. L’auspicio è di proseguire nel lavoro comune nell’amministrazione della Regione e nei territori. Un centrodestra forte, coeso e unito rappresenta la migliore garanzia di buon governo e stabilità, nell’interesse esclusivo dei cittadini e della crescita della nostra regione.”