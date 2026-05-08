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Politica

Pescara, Lega Abruzzo in piazza per il tesseramento 2026: tutti i dettagli e gli orari dei gazebo.

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La Lega Abruzzo sarà in piazza con i gazebo, sabato 9 e domenica 10 maggio, per la campagna tesseramento 2026. “Come sempre, sarà anche l’occasione per raccogliere segnalazioni e istanze dei cittadini e per confrontarci direttamente con loro sui temi di maggiore interesse. Un momento, quindi, di ascolto, partecipazione e presenza sul territorio”, sottolinea Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale Lega.

Sabato 9, i gazebo saranno allestiti a Teramo (corso San Giorgio) dalle 9 alle 13.30, a Silvi (piazza Iris) dalle 16 alle 18, a Montesilvano (piazza Diaz) dalle 10 alle 13, a Francavilla al Mare (piazza Sirena) dalle 16 alle 18, a Gissi (corso Remo Gaspari) dalle 10 alle 12, a Lanciano (corso Trento e Trieste 71) dalle 18 alle 20, a Ortona (corso Vittorio Emanuele) dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 20, e a Vasto (piazza Diomede) dalle 10 alle 12.

Domenica 10, i gazebo saranno presenti a Pescara (via D’Avalos) dalle 10.30 alle 12.30, a Casalbordino (piazza Umberto I) dalle 10 alle 12, a Gissi (corso Remo Gaspari) dalle 10 alle 12, e a Lanciano (corso Trento e Trieste 71) dalle 11 alle 13.

L’iniziativa si propone di favorire il tesseramento dei cittadini interessati e offre l’opportunità di dialogare direttamente con i rappresentanti della Lega, ascoltando le esigenze e i punti di vista della comunità locale. La presenza dei gazebo in diverse città dell’Abruzzo permetterà a un ampio pubblico di partecipare e contribuire attivamente alla vita politica e sociale della regione.

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