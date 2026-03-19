Pescara, Lega Abruzzo prosegue mobilitazione per il Sì al referendum sulla giustizia: domani gazebo nelle piazze

La Lega Abruzzo prosegue nella sua mobilitazione a sostegno del Sì nel referendum sulla giustizia, fissato per il 22 e 23 marzo. Domani, venerdì 20, si terranno gazebo informativi nelle piazze della regione per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di votare a favore della riforma.

“Un grande lavoro di squadra sul territorio per dire Sì al referendum sulla giustizia, una battaglia storica per la Lega e un passaggio fondamentale per garantire una giustizia più equa, evitando distorsioni e garantendo un corretto equilibrio tra poteri dello Stato”, sottolinea Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale del partito.

Nella provincia dell’Aquila, i gazebo saranno posizionati a L’Aquila (corso Vittorio Emanuele presso Quattro Cantoni) dalle 17 alle 19 e ad Avezzano (piazza Risorgimento) dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Nella provincia di Pescara, sarà possibile trovare i gazebo a Pescara (via D’Avalos 59) dalle 16 alle 19 e a Loreto Aprutino (piazza Garibaldi) dalle 16 alle 18.

Mentre nella provincia di Chieti, i gazebo saranno presenti a Casalbordino (piazza Umberto I) dalle 10 alle 12, a Francavilla al Mare (piazza Sirena) dalle 16 alle 20, a Furci (piazza Bondy) dalle 15 alle 17, a Lanciano (corso Trento e Trieste 71) dalle 17 alle 19 e ad Ortona (corso Vittorio Emanuele) dalle 17 alle 20.

Infine, nella provincia di Teramo, sarà possibile recarsi al gazebo a Teramo (corso San Giorgio c/o angolo via Forti) dalle 17 alle 21.

La Lega Abruzzo si impegna quindi attivamente nella promozione del Sì al referendum sulla giustizia, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di partecipare al voto e sostenere la riforma in questione.