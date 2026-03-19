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Pescara: Lega esprime rammarico per vicenda lido, auspica passo indietro per comportamento discriminatorio

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Montopolino (Lega): rammarico per vicenda lido, Pescara non è questa. Auspichiamo passo indietro

Maria Luigia Montopolino, Capogruppo della Lega al Comune di Pescara, ha espresso profondo rammarico per quanto accaduto a una coppia di pensionati, clienti storici di un lido pescarese, che si sarebbero visti negare l’assegnazione della palma in prima fila dopo oltre 50 anni di frequentazione, senza una proposta alternativa. La situazione è stata definita come “gravemente non inclusiva e distante dai valori di rispetto e accoglienza propri della nostra città”.

Montopolino ha dichiarato: “Mi auguro che sia un errore e che venga prontamente corretto da parte della struttura interessata”. L’esponente della Lega ha sottolineato la necessità di un intervento tempestivo per tutelare i principi di correttezza e professionalità nel settore turistico-balneare.

Anche Antonio Prezioso, Responsabile Provinciale del Dipartimento Commercio della Lega, ha commentato la vicenda, affermando: “Confidiamo in un intervento tempestivo affinché vengano tutelati i principi di correttezza e professionalità che devono contraddistinguere il settore turistico-balneare”.

Montopolino e Prezioso hanno ribadito la vicinanza della Lega ai balneatori, sottolineando che comportamenti discriminatori non possono essere accettati in alcun modo. Hanno auspicato un “passo indietro da parte dell’attività”, sottolineando che “Questa non è Pescara”.

La Lega si è impegnata a seguire da vicino lo svolgimento della vicenda e a garantire il rispetto dei valori di inclusione e accoglienza nella città.

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