Pescara: Lega promuove legge per il dolore pelvico cronico, una risposta concreta a tanti malati invisibili

Il Consiglio regionale della Lega ha recentemente approvato un progetto di legge a favore delle persone affette da dolore pelvico cronico e patologie correlate, promosso dai consiglieri regionali *Vincenzo D’Incecco* e *Carla Mannetti*. L’obiettivo di questa legge è costruire un sistema regionale integrato di prevenzione, diagnosi e cura del dolore pelvico cronico e delle patologie correlate, riconoscendo tali condizioni come invalidanti e promuovendo la ricerca scientifica.

Nel corso di una conferenza stampa a Pescara, i consiglieri regionali hanno annunciato di voler accelerare sull’iter attuativo della legge. In particolare, chiederanno un incontro all’Agenzia sanitaria regionale per accelerare i tempi sia per l’istituzione del Registro regionale del dolore pelvico cronico e delle patologie correlate, sia per l’istituzione dell’Osservatorio regionale per il monitoraggio.

Il progetto di legge prevede l’istituzione di un Osservatorio regionale, un Registro presso l’Agenzia sanitaria regionale per la raccolta e l’analisi dei dati clinici, statistici e sociali, nonché un finanziamento regionale per campagne di sensibilizzazione, informazione ed educazione sanitaria.

Carla Mannetti ha sottolineato l’importanza di questa legge come passo avanti per una sanità più vicina ai bisogni reali dei cittadini, in particolare delle donne colpite in misura maggiore da queste patologie. Vincenzo D’Incecco ha evidenziato l’importanza dell’Osservatorio e del Registro regionale per garantire percorsi di cura omogenei in tutte le Asl abruzzesi.

Tra i presenti alla conferenza stampa, *Claudio Rossi*, presidente dell’Associazione Italiana Neuropatia del Pudendo (Ainpu Onlus), ha sottolineato l’importanza di rendere visibile il dolore cronico e di avere dati certi sulla patologia. *Carla Bucciarelli*, rappresentante per l’Abruzzo del Comitato per la Vulvodinia e Neuropatia del Pudendo, ha evidenziato l’invisibilità del dolore cronico e la necessità di formazione adeguata.

Ali Younes, dirigente medico di Anestesia, Rianimazione e Terapia del dolore della Asl di Pescara, ha ribadito l’importanza di percorsi multidisciplinari rapidi e di alta specializzazione per affrontare il dolore pelvico cronico.

La legge è stata approvata quasi all’unanimità e rappresenta un passo importante verso una migliore gestione del dolore pelvico cronico e delle patologie correlate in Abruzzo.