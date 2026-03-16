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Politica

Pescara, Lega soddisfatta per risultato positivo alle elezioni provinciali: De Vincentiis eletto al Consiglio

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Il coordinatore regionale della Lega, Vincenzo D’Incecco, e il segretario provinciale della Lega Pescara, Emanuele Evangelista, esprimono soddisfazione per il positivo risultato ottenuto dalla Lega alle recenti elezioni provinciali di Pescara. In particolare, rivolgono le congratulazioni a Ernesto De Vincentiis, consigliere comunale della Lega a Montesilvano, per la sua elezione al Consiglio provinciale di Pescara.

D’Incecco ed Evangelista sottolineano che sono stati 69 gli amministratori che hanno scelto la Lega, pari al 12,90% dei votanti. Questo risultato si aggiunge al buon esito ottenuto dal partito alle recenti elezioni comunali di Pescara, dimostrando che il lavoro quotidiano e l’attenzione ai territori vengono riconosciuti e apprezzati.

I rappresentanti della Lega ringraziano i candidati per il loro impegno e i consiglieri uscenti Antonio Romano e Lucia Cardone per il lavoro svolto in Provincia con passione e determinazione. L’impegno del partito continuerà insieme agli altri partiti del centrodestra, che hanno ottenuto una riconferma sia alla guida dell’Ente che nella maggioranza del Consiglio.

D’Incecco ed Evangelista augurano il meglio al neo presidente Giorgio De Luca e a tutti gli eletti, auspicando che questa sia l’ultima volta che gli organi provinciali vengano rinnovati con l’attuale metodo di voto. Un ritorno alle province con tutte le loro funzioni, come stabilito dalla Costituzione, rappresenterebbe una garanzia di rispetto verso i cittadini, che potrebbero così tornare a eleggere direttamente i propri rappresentanti.

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