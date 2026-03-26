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Eventi e Cultura

Pescara, “Lègo Ergo… un viaggio nella letteratura”: reading & sound performance di Franco Mannella e Oberdan Fratini il 29 marzo

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Domenica 29 marzo alle ore 19:00, presso lo spazio “Nell’Immediato – Enzo Spirito” a Pescara, si terrà lo spettacolo “Lègo Ergo… un viaggio nella letteratura”, diretto da Edoardo Oliva e interpretato da Franco Mannella con le musiche originali di Oberdan Fratini.

L’evento, sponsorizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara, rappresenta un momento di collaborazione tra il Teatro Immediato e l’Arotron di Pianella. Si tratta di una performance che si sviluppa come un percorso narrativo e sonoro attraverso i testi letterari più significativi per i due artisti, ispirati dalle riflessioni di Daniel Pennac tratte dal celebre saggio “Come un romanzo”.

Le musiche originali di Fratini si fondono con la voce di Mannella per creare un’esperienza immersiva, supportata dal lavoro tecnico di Kristi Rama alla fonica. L’obiettivo del progetto è quello di riscoprire il piacere della lettura come atto di libertà e condivisione, in linea con il tema della stagione teatrale in corso.

Le informazioni e le prenotazioni per lo spettacolo sono gestite direttamente dal Teatro Immediato, contattando il numero 351 5466681, attivo tutti i giorni dalle 16:00 alle 20:30.

Un appuntamento da non perdere per gli amanti della letteratura e della performance artistica, che promette di regalare emozioni e stimoli culturali di alto livello.

Per ulteriori dettagli e per riservare il proprio posto, non esitate a contattare il Teatro Immediato e a partecipare a questa suggestiva esperienza letteraria.

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