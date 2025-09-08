Pescara Liberty Festival, si alza il sipario sui concerti

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Saranno Danilo Rea e Luciano Biondini, rispettivamente al pianoforte e alla fisarmonica, i protagonisti della prima serata del Pescara Liberty Festival, in programma domani, martedì 9 settembre, alle ore 21, a Piazza Sacro Cuore, con ingresso gratuito per il pubblico – Gli appuntamenti di “Tra sacro e urbano”, diretto dal maestro Eleonora Paterniti e voluto dal Comune di Pescara, proseguiranno fino al 14 settembre – Titolo della serata di domani, “Cosa sono le nuvole”. I poeti della canzone italiana saranno reinterpretati in un connubio perfetto tra poesia ed emozione – recita la nota online sul portale web ufficiale. In scena, nella piazza di recente riqualificata dal Comune, un’alchimia tra due stili improvvisativi che si perdono e si ritrovano, in un continuo ed inaspettato gioco di movimenti armonici – aggiunge la nota pubblicata. Esuberanze creative si fondono con intime melodie che rievocano, come in un viaggio, la grande storia della musica italiana, da De Andrè a Battisti, da Mina a Paolo Conte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si annuncia un concerto poetico e potente, capace di far volare melodie note in nuove atmosfere, come nuvole si suoni ed emozioni.Gli altri appuntamenti in programma sono quelli con Alessandro Quarta e il suo quintet (mercoledì 10), Luca Rossi con la tammorra (giovedì 11), Paolo Schianchi e le sue chitarre (venerdì 12) e con il Sunshine Gospel Choir di Alex Negro (sabato 13). Domenica 14 la presentazione del libro “La Voce blu” di Andrea Bosca, all’Aurum (ore 18).

