Pescara, Limiti di sosta e alla viabilità per il passaggio del Giro d’Italia nella giornata di domenica 7 maggio

Nella giornata del 07 maggio 2023 è previsto il transito sul territorio cittadino, della 2° tappa “TERAMO-SAN SALVO” del Giro d’Italia 2023. Nel territorio cittadino saranno interessate le seguenti aree cittadine: Via della Riviera Nord, Via Lungomare G. Matteotti, Via U. Foscolo, Via Venezia, Via Chieti Ponte D’Annunzio, Piazza Garibaldi, Via G. D’Annunzio, Via Conte di Ruvo, Largo Eugenio Sirolli, Via Tiburtina Valeria in direzione Mare-Monti fino al confine comunale con San Giovanni Teatino – aggiunge testualmente l’articolo online. Nella giornata di domenica 7 MAGGIO 2023 vengono quindi disposte le seguenti limitazioni riguardanti sosta e viabilità:1. l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dalle ore 06:00 ecomunque fino al termine della manifestazione e/o cessate esigenze (a eccezione deimezzi a supporto della manifestazione e/o di Associazioni autorizzate dall’organizzazionedella gara ciclistica) sulle strade del percorso della gara ciclistica meglio indicate nellaplanimetria allegata, quale parte integrante della presente ordinanza che di seguito siriportano in elenco: Via della Riviera Nord in ambo i lati dal Confine comunale con Montesilvano fino allaNave di Cascella: Via Lungomare G. Matteotti in ambo i lati fino all’incrocio con la Via U. Foscolo; Via U. Foscolo, Via Venezia e Via Chieti in ambo i lati; Rotonda Piazza Martiri Dalmati e Giuliani tutta; Ponte D’Annunzio in ambo i lati, Piazza Garibaldi tutta; Via G. D’Annunzio da Piazza Garibaldi all’incrocio con la Via Conte di Ruvo in ambo ilati; Via Conte di Ruvo in ambo i lati dall’incrocio con la Via G. D’Annunzio all’intersezionecon la Via Lago di Campotosto; Largo Eugenio Sirolli tutto e la Via Tiburtina Valeria in ambo i lati fino al confinecomunale con San Giovanni Teatino;2. l’istituzione del divieto di transito dalle ore 12:00 e comunque fino al termine dellamanifestazione e/o cessate esigenze (a eccezione dei mezzi a supporto dellamanifestazione e/o di Associazioni autorizzate dall’organizzazione della gara ciclistica, aiservizi di apri pista e/o fine corsa) sulle strade del percorso della gara ciclistica meglioindicate nella planimetria allegata, quale parte integrante della presente ordinanza (conparticolare riferimento alla interdizione sul percorso di gara di ogni mezzo di trasporto,compresi cicli, motocicli e monopattini) e di seguito riportate: Via della Riviera Nord dal Confine comunale con Montesilvano fino alla Nave diCascella: Via Lungomare G. Matteotti fino all’incrocio con la Via U. Foscolo; Via U. Foscolo; Via Venezia; Via Chieti; Rotonda Piazza Martiri Dalmati e Giuliani; Ponte D’Annunzio; Piazza Garibaldi; Via G. D’Annunzio da Piazza Garibaldi all’incrocio con la Via Conte di Ruvo; Via Conte di Ruvo dall’incrocio con la Via G. D’Annunzio all’intersezione con la ViaLago di Campotosto su Largo Eugenio Sirolli; Largo Eugenio Sirolli tutto e la Via Tiburtina Valeria fino al confine comunale con SanGiovanni Teatino;Pag. 3/ 53. istituzione del divieto di transito dalle ore 12:00 e comunque fino al termine dellamanifestazione e/o cessate esigenze, in tutte le strade traverse e tratti viari adducenti iltraffico veicolare sul percorso della gara ciclistica, così come individuate nella planimetriaallegata;4. istituzione del divieto di transito dalle ore 12:00 e comunque fino al termine dellamanifestazione e/o cessate esigenze, su Via R. Paolucci dall’intersezione con ViaLungofiume dei Poeti fino all’incrocio con Lungomare Matteotti;5. istituzione del divieto di transito dalle ore 12:00 e comunque fino al termine dellamanifestazione e/o cessate esigenze, su Lungomare Matteotti dall’intersezione con ViaU. Foscolo a Via R. Paolucci;6. alla Società Pescara Multiservice di porre in atto tutte le misure atte a garantire, pertutta la giornata del 07 maggio 2023, l’accesso e la sosta gratuita alle auto, neiparcheggi gestiti dalla richiamata società e denominati Parcheggio Centrale (adesclusione dell’area a sud dove è presente il sistema di controllo automatizzato) eParcheggio I Maggio –

