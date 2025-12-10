Pescara, l’incontro tra imprese abruzzesi e Asia apre a nuove opportunità

Pescara, 10 dicembre 2025 – Si è svolto oggi presso la sede di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico l’evento “Internazionalizzazione e competitività: le imprese abruzzesi tra Cina e Vietnam”, organizzato in collaborazione con SIMEST, azienda del Gruppo CDP per l’internazionalizzazione delle imprese italiane. L’incontro ha riunito un ampio panel di imprese, rappresentanze diplomatiche e istituzioni finanziarie, con l’intento di esplorare le opportunità di sviluppo nei due mercati asiatici tra i più dinamici al mondo.

Questo evento rappresenta la seconda fase di un programma avviato da Confindustria Abruzzo Medio Adriatico durante il 2025, dedicato a promuovere l’internazionalizzazione delle aziende abruzzesi in un contesto globale caratterizzato da rapidi cambiamenti geopolitici e nuove sfide competitive.

Ad aprire i lavori, Alessandro Addari, vicepresidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, e Viola Di Caccamo, Senior Professional per le Relazioni Istituzionali di SIMEST, hanno discusso le traiettorie di crescita dei mercati internazionali e l’importanza dell’internazionalizzazione per le PMI italiane.

Tra i contributi istituzionali, è stato trasmesso un videomessaggio di Massimo Ambrosetti, Ambasciatore d’Italia a Pechino, e un collegamento da Hanoi con Guglielmo Caggiano, addetto commerciale dell’Ambasciata d’Italia in Vietnam, il quale ha illustrato il supporto disponibile per le imprese italiane operanti in Asia.

Le analisi operative sono state curate da Benedetta Baciarlini ed Elsa Fonte, collaboratrici dell’ICE di Pechino, e da Ilaria Piccinni, responsabile dell’ICE Vietnam, che hanno analizzato le principali opportunità commerciali e industriali nei due paesi.

Il Vietnam, con oltre 100 milioni di abitanti e una crescita prevista del +7,1% nel 2024, è attualmente il principale partner commerciale dell’Italia nel Sud-Est asiatico. Le riforme del Đổi Mới hanno trasformato il paese in un’economia moderna e competitiva, sostenuta da un’espansione manifatturiera, crescenti investimenti stranieri e una classe media in aumento. L’Accordo di Libero Scambio UE-Vietnam (EVFTA) sta ulteriormente incentivando il commercio tra i due paesi e consolidando il ruolo dell’Italia come terzo partner europeo.

Per quanto riguarda la Cina, il focus è sul rafforzamento della cooperazione industriale e commerciale con l’Italia. L’attenzione è stata posta su un accordo siglato il 29 luglio 2025 tra la Camera di Commercio Italiana in Cina e Confindustria, con l’obiettivo di supportare le imprese italiane e potenziare la loro presenza nel più grande mercato dell’Asia-Pacifico. Questo accordo favorisce missioni imprenditoriali, attività di networking e progetti congiunti, in linea con gli sviluppi avviati durante il dibattito “Italy Investing in China: Trends and Perspectives”, tenutosi a Pechino in occasione della visita ufficiale del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Tra i settori più promettenti per le imprese italiane in Cina e Vietnam vi sono i macchinari (agritech, meccanica utensile, macchine per il marmo, macchinari tessili e conciari), la transizione energetica e l’economia circolare, le infrastrutture e i trasporti, compresi aerospazio e tecnologia avanzata, con un focus su farmaceutico, semiconduttori e intelligenza artificiale.

La sessione ha inoltre offerto una visione sugli strumenti finanziari e assicurativi per l’expansion internazionale, presentati da Simone Baglieri, Responsabile Relazioni Business Imprese Centro-Est CDP, Filippo Coderoni, Relationship Manager Network SACE, e Giuseppe Corcelli, Sviluppo Internazionale SIMEST.

L’intervento di Giuseppe Rozzi, founder di Rozzi & Consulmarchi, ha attirato interesse, evidenziando la proprietà intellettuale come leva per lo sviluppo industriale.

L’evento ha visto anche la partecipazione di rappresentanti di tre aziende abruzzesi attive nei mercati asiatici, come Massimiliano Iocco (Iocco Srl), Federico De Cerchio (De Cerchio Wine Group) e Carlo Fulgenzi (Dayco Srl), che hanno condiviso le loro esperienze, aspettative e strategie operative.

La moderazione della giornata è stata affidata a Claudia Pelagatti, advisor per gli affari internazionali di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico.

Questa iniziativa testimonia l’impegno di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico e SIMEST a supportare la crescita internazionale delle imprese locali, fornendo strumenti concreti, conoscenze operative e un accesso privilegiato ai rilevanti mercati della Cina e del Vietnam.