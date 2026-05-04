Pescara, Lo Sport Non Va in Vacanza 2026

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:A decorrere dalle ore 15:00 di martedì 5 maggio 2026 e sino alle ore 13:00 di mercoledì 13 maggio 2026 sono aperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione al progetto “Lo Sport non va in vacanza 2026”, per i minori in età scolare (scuola primaria – scuola secondaria di primo grado) compresa tra i 6 anni, compiuti entro il 13 maggio 2026, e i 14 anni (2012/2020) residenti nel Comune di Pescara – Le attività prenderanno avvio il 16 giugno 2026 fino al 13 agosto 2026 con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Attenzione: Le informazioni dettagliate sul progetto sono contenute nell’avviso pubblico e nell’informativa privacy La domanda dovrà essere compilata telematicamente dal genitore/tutore/affidatario del minore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si precisa che per i minori appartenenti allo stesso nucleo familiare occorre inoltrare istanze separate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La domanda di iscrizione potrà essere prodotta dalle ore 15:00 di martedì 5 maggio 2026 e sino alle ore 13:00 di mercoledì 13 maggio 2026, con accesso al link dedicato tramite una delle seguenti identità digitali: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE(Carta di identità elettronica). Si informa che il link per l’invio delle istanze verrà pubblicato in questa sezione il giorno 5 maggio, con decorrenza dalle ore 15:00. E’ esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione delle istanze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Attenzione: la domanda risulterà correttamente inoltrata soltanto se al termine della procedura telematica verrà premuto il tasto “INVIA L’ISTANZA” e con la ricezione all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’istanza, delle mail di avvenuto invio e di avvenuta protocollazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Contatti per informazioni relative alle modalità di invio della domanda promozionesport@comune – si apprende dalla nota stampa. pescara – si legge sul sito web ufficiale. it085/4283419 – 085/4283412 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00); in caso di dubbi è possibile consultare la relativa guida alla compilazione – si apprende dalla nota stampa.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Pescara. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Pescara, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.pescara.it