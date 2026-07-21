Pescara, Luigi Albore Mascia eletto presidente Commissione Statuto Nuovo Comune: “Si parte con collaborazione e condivisione”

Il consigliere comunale di Pescara Luigi Albore Mascia è stato eletto presidente della Commissione Statuto del Nuovo Comune di Pescara. Francesca Giuliani (Montesilvano) è presidente vicaria, mentre Giulia Zona (Spoltore) è vice presidente.

Albore Mascia ha commentato: “Si parte in un clima di collaborazione e di condivisione, superando le appartenenze politiche e territoriali dei tre Comuni che si andranno a fondere. Questa Commissione ha il compito di rivedere lo statuto, molto complesso innanzitutto perché i tempi sono ristretti”.

Il consigliere ha sottolineato l’importanza di creare un vero e proprio decentramento tramite i municipi per il nuovo Ente che nascerà, in modo da garantire il funzionamento e i servizi alle comunità. Albore Mascia ha anche evidenziato la necessità di includere strumenti di partecipazione come i referendum popolari e i Question Time nello statuto.

Riguardo alle scadenze, ha dichiarato: “Nel momento in cui avverrà lo switch off bisogna garantire il funzionamento del Nuovo Comune per cui ci sono ancora degli accorgimenti da mettere a punto prima di poter dire che si parte e si vara questa nave. Sicuramente il primo periodo potrà presentare delle difficoltà, ma non possiamo arrivarci disarmati: dobbiamo avere tutti gli strumenti di garanzia sul funzionamento”.

Marcello Antonelli, presidente del Consiglio comunale di Pescara e presidente della Assemblea costitutiva del Nuovo Comune, ha commentato l’elezione di Albore Mascia come un’ottima notizia e un deciso cambio di passo rispetto al passato. Si è detto ottimista per il futuro e ha ringraziato i colleghi di Montesilvano e Spoltore per il contributo offerto.

La Commissione avrà ora il compito di elaborare una bozza di statuto condivisa che accoglierà le esigenze dei tre Comuni coinvolti. Si dovrà inoltre decidere se il tempo a disposizione sarà fino al 31 dicembre 2026 o più ampio.

Il lavoro della Commissione Statuto è appena iniziato e si prospetta un periodo intenso per mettere a punto tutti gli accorgimenti necessari al funzionamento del Nuovo Comune di Pescara.