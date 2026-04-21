Pescara, Luigi Albore Mascia eletto presidente della Commissione “Statuto – Regolamenti – Nuovo Comune: inclusione e collaborazione al centro dell’operato

Luigi Albore Mascia è stato eletto presidente della Commissione consiliare permanente “Statuto – Regolamenti – Nuovo Comune di Pescara”. L’annuncio è stato reso noto direttamente dal neo presidente stesso, il quale ha dichiarato: “Oggi ho avuto l’onore e il piacere di essere eletto presidente della prima Commissione consiliare permanente ‘Statuto – Regolamenti – Nuovo Comune di Pescara’. Si tratta di una presidenza di particolare rilievo, in quanto attiene a un ambito tecnico e istituzionale fondamentale per il funzionamento e l’evoluzione dell’Ente.”

Albore Mascia ha inoltre sottolineato l’importanza operativa della commissione, annunciando che la vicepresidenza è stata affidata a un esponente della minoranza, il consigliere Marco Presutti. Questa scelta, secondo il neo presidente, è un segno di un approccio inclusivo e condiviso su questioni cruciali per l’Ente e per la città di Pescara.

La Commissione si occuperà, come ha spiegato Albore Mascia, della revisione dello statuto e dei regolamenti comunali, e fungerà da collegamento con la Presidenza del Consiglio e con l’Assessorato nel processo di realizzazione della Nuova Città di Pescara.

Il neo presidente ha ringraziato l’opposizione per aver creduto in questa impostazione e per aver partecipato attivamente all’elezione, che si è svolta nel primo pomeriggio di oggi. Inoltre, ha voluto esprimere un ringraziamento particolare al sindaco Masci, che gli ha chiesto espressamente di assumere l’incarico.

Albore Mascia ha assicurato massimo impegno e grande interesse nel suo nuovo ruolo fino al momento del passaggio di consegne con il Presidente del Consiglio Comunale, Marcello Antonelli. Questo passaggio, ha precisato il neo presidente, è parte di un percorso volto a garantire la continuità istituzionale e il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati.