Pescara, Lunedì 28 aprile sciopero dei lavoratori di Ambiente spa

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Lunedì 28 aprile è previsto uno sciopero, promosso da CGIL, CISL, UIL, FIADEL e UGL, dei lavoratori di Ambiente S.p.A. La società evidenzia che l’astensione dal lavoro comporterà diverse difficoltà nei servizi di raccolta dei rifiuti e pulizia della città di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali, in relazione a strutture sanitarie, utenze scolastichee mense – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La società invita i cittadini, per quanto, possibile ad evitare – a ridosso dello sciopero – il conferimento di rifiuti, magari trattenendo per qualche ora in più presso la propria abitazione quelli non putrescibili (plastica, carta, vetro, ecc.).

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Pescara. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 18, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Pescara, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.pescara.it