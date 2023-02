Pescara, Mail avviso cancellazione istanza portale

- Advertisement -

Comune di Pescara

Si avvisa la gentile utenza che a seguito del rilascio dell’ultimo aggiornamento del portale pescara – viene evidenziato sul sito web. comuneonline – it è stata implementata la funzionalità per l’eliminazione delle pratiche rimaste in sospeso nella fase di compilazione per oltre 180 giorni.Si tratta della cancellazione di istanze avviate nella loro compilazione ma per cui essa non è stata portata a termine dall’utente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non si tratta cioè di istanze che risultano inviate (ossia protocollate) e quindi nella loro fase istruttoria – Gli utenti che hanno ricevuto la mail riportata in calceGentile […]ti informiamo che la tua istanza Integrazione documenti creata il […] sul portale di Comune di Pescara (pescara – comuneonline – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. it) non è stata modificata per oltre 180 giorni.Il giorno […] l’istanza verrà cancellata – si legge sul sito web ufficiale. Per annullare l’operazione, accedi al portale e modifica l”istanza – si apprende dal portale web ufficiale. Cordiali saluti,Assistenza PortalePer evitare la loro cancellazione, si prega quindi di completare le pratiche in sospeso sul portale entro i 180 giorni.

