Pescara: malfunzionamento portale online Inps denunciato da Ital Uil Abruzzo

Il responsabile di Ital Uil Abruzzo, Lucio Giancola, ha denunciato il grave malfunzionamento del portale online dell’Inps che sta compromettendo il lavoro svolto dal patronato e creando un danno ai cittadini che si rivolgono agli uffici per pratiche previdenziali e assistenziali.

Secondo Giancola, da diversi giorni non è possibile inserire i dati degli utenti e lavorare sulle pratiche, e il problema si è aggravato ulteriormente dal venerdì scorso. Nonostante i solleciti, l’Inps non ha ancora risolto il guasto, imputandolo a problemi tecnici legati all’aggiornamento del sito e senza comunicare una data certa per il ripristino del servizio.

La preoccupazione aumenta per l’avvio, il prossimo 1° marzo, della fase di sperimentazione relativa alla nuova procedura in materia di disabilità nella provincia di Chieti. A causa dell’inefficienza dei servizi online dell’Inps, tutti i certificati medici già redatti e pronti per l’inoltro ai fini della convocazione a visita non saranno più ritenuti validi. I cittadini dovranno quindi ripetere l’iter per ottenere un nuovo certificato, comportando un aggravio economico e un allungamento dei tempi per la definizione delle pratiche di invalidità civile.

Ital Uil Abruzzo chiede all’Inps di individuare soluzioni idonee a tutelare i diritti dei cittadini coinvolti, consentendo l’invio delle pratiche in scadenza con validità retroattiva o tramite canali alternativi come la posta elettronica. L’obiettivo è evitare la perdita di un diritto acquisito e garantire tutela e rispetto, soprattutto nei confronti delle persone più fragili.

È evidente la preoccupazione per i disagi causati dal malfunzionamento del portale online dell’Inps, che mette a rischio le pratiche di numerosi cittadini abruzzesi. Speriamo che l’ente prenda al più presto le dovute misure per risolvere la situazione e evitare ulteriori disagi ai cittadini.