Pescara, Malfunzionamento servizi online

Si avvisa l’utenza che a causa di un malfunzionamento dei servizi online le pratiche edilizie afferenti al SUE, potranno essere presentate via PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. pescara – si apprende dal portale web ufficiale. it. Ci scusiamo per il disguido

