Pescara, Maltempo e strade chiuse, il 7 aprile non si svolgerà il mercato del lunedì in via Pepe

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Pescara attraverso il portale web istituzionale:Il mercato del lunedì di via Pepe non si svolgerà, il 7 aprile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Lo prevede un’ordinanza del Comune – si apprende dalla nota stampa. Le strade interessate allo svolgimento del mercato nella zona dello stadio Adriatico Cornacchia sono quelle bloccate a causa del crollo o del pericolo di crollo degli alberi, in conseguenza del maltempo dei giorni scorsi, con pioggia e vento che hanno messo in pericolo diversi alberi. Fino alle ore 24 del 7 aprile e comunque fino a cessate esigenze, è stata disposta:- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata, nonché di transitoveicolare, pedonale e ciclabile sul tratto di via Francesco Ferdinando D’Avalos compresotra via Elettra/via C.Barbella e largo Gardone Riviera (Aurum);- l’istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale sul tratto di via della Pinetacompreso tra via Romualdo Pantini (direzione mare) e la rotatoria d’intersezione vialePindaro/viale Guglielmo Marconi;- l’istituzione del divieto sosta e di fermata con rimozione forzata, nonché di transito veicolare, pedonale e ciclabile sul tratto di via della Pineta compreso tra via Romualdo Pantini e la rotatoria d’intersezione largo Gardone Riviera (Aurum);- l’istituzione del divieto di transito sul tratto di via Elettra compreso tra il parcheggio di via Elettra e l’intersezione di via Francesco Ferdinando D’Avalos (lato curva sud dello stadio adriatico);- l’istituzione del divieto sosta e di fermata con rimozione forzata e di transito pedonale sul tratto di via Romualdo Pantini compreso tra via della Pineta e via della bonifica;- l’istituzione del divieto sosta e di fermata con rimozione forzata, nonché di transito su via Primo Riccitelli compreso tra via della Pineta e via Elettra – si legge sul sito web ufficiale. Tra queste aree sono comprese via Francesco Ferdinando D’Avalos, via Elettra e viale Guglielmo Marconi, interessate dallo svolgimento del mercato settimanale nella giornata del lunedì che, quindi, non può svolgersi.Chiusi anche i comparti 2 – 3 e 4 della Pineta dannunziana –

