Pescara: manca l’intermediazione bancaria nell’Abruzzo e Molise, denuncia della Fisac Cgil

La Fisac Cgil Abruzzo Molise ha reso noto un comunicato stampa che mette in luce la mancanza di intermediazione bancaria nella regione, evidenziando problematiche che riguardano sia Abruzzo che Molise. Il report completo disponibile al link fornito approfondisce tale tema, offrendo dettagli e analisi approfondite.

Secondo quanto dichiarato dal Segretario Regionale Fisac Abruzzo Molise, Luca Copersini, è emersa una situazione di carenza di intermediazione bancaria che sta incide negativamente sull’economia locale.

Il comunicato mette in evidenza la necessità di affrontare e risolvere questa problematica che impatta sulle attività bancarie e sui servizi offerti ai cittadini. La mancanza di un adeguato supporto finanziario e di intermediazione bancaria risulta essere un ostacolo per lo sviluppo economico della regione, richiedendo interventi mirati e soluzioni adeguate.

La Fisac Cgil Abruzzo Molise invita dunque le istituzioni competenti ad affrontare con tempestività e efficacia questa criticità, al fine di garantire un adeguato sostegno al sistema bancario e alle necessità finanziarie dei cittadini e delle imprese locali.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti è possibile consultare il report completo disponibile al link indicato nel comunicato stampa.