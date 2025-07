Pescara, Manifestazione di interesse all’utilizzo del servizio di trasporto scolastico istituto comprensivo Pescara 9 plesso primaria Bosco

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:AVVISOMANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’UTILIZZO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 9 PLESSO PRIMARIA BOSCOA seguito della richiesta pervenuta dall’ Istituto Comprensivo Pescara 9, è nell’intenzione di questa Amministrazione Comunale attivarsi per l’eventuale istituzione di un servizio di Scuolabus a favore degli alunni residenti nel territorio comunale ed iscritti al plesso della Primaria Bosco di Via del Santuario n. 176/1. Gli utenti interessati potranno usufruire del Servizio, svolto con affidamento all’esterno, nel rispetto del vigente “Regolamento di accesso e fruizione del servizio di trasporto scolastico” ed alle medesime condizioni tariffarie previste dall’avviso pubblico per il Trasporto Scolastico, per l’anno scolastico 2025/2026, per le altre linee già in funzione – si apprende dalla nota stampa. SI INVITANO i genitori interessati al predetto servizio a presentare e sottoscrivere il modulo di pre-adesione allegato entro e non oltre il 20 agosto 2025, inviandolo via mail ai seguenti indirizzi: protocollo@pec.comune – si apprende dalla nota stampa. pescara – si legge sul sito web ufficiale. itdirittoallostudio@comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. pescara – it

