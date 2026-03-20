Pescara, manifestazione “In pista per l’autismo” al via il 31 marzo: sport e inclusione per centinaia di studenti

Il prossimo 31 marzo allo stadio Adriatico Cornacchia si terrà la seconda edizione di “In pista per l’autismo”, una manifestazione sportiva organizzata dall’associazione NeurodivergentLab Aps in collaborazione con l’Asd Vini Fantini e il Comune di Pescara. L’evento, che coinvolgerà centinaia di studenti che parteciperanno a una corsa e camminata, è finalizzato a promuovere l’inclusione di ragazzi che vivono nello spettro dell’autismo.

Il sindaco Carlo Masci ha espresso il suo orgoglio nel sostenere un’iniziativa che promuove l’attenzione alle realtà più fragili della città, sottolineando l’importanza di una rete di solidarietà che sostiene chi è in difficoltà. Anche l’assessore allo Sport Patrizia Martelli ha elogiato l’evento come strumento di inclusione, annunciando la partecipazione di 500 studenti.

Alberico Di Cecco, della Asd Vini Fantini, ha evidenziato come lo sport possa offrire prospettive a tutti, sottolineando l’importanza di far partecipare attivamente i ragazzi nello spettro nell’organizzazione dell’evento. La Fondazione Oltre le parole supporterà i partecipanti, sottolineando l’importanza di eventi come questo per migliorare la qualità di vita dei partecipanti.

La presidente dell’associazione organizzatrice Valentina Rocini, insieme ai giovani protagonisti Chiara e Simone, si è detta entusiasta dell’iniziativa, che ha l’obiettivo di mettere in evidenza le abilità dei ragazzi nello spettro. Diverse scuole parteciperanno all’evento, tra cui l’Istituto Alberghiero De Cecco, il Liceo MIBE, l’Istituto Acerbo e altri.

La manifestazione si svolgerà in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo del 2 aprile, e rappresenta un momento importante di inclusione e crescita per i giovani partecipanti. Si tratta di un’iniziativa che vuole promuovere la fratellanza attraverso lo sport, senza fare distinzioni, e che dimostra quanto la città di Pescara sia avanti nel supporto alle persone con autismo.