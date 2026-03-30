Pescara, manifestazione sportiva “In pista per l’autismo” rinviata per maltempo: nuovo appuntamento l’8 aprile

L’appuntamento sportivo “In pista per l’autismo”, inizialmente programmato per domani, 31 marzo 2026, è stato rinviato a mercoledì 8 aprile a causa delle previsioni meteo avverse. La manifestazione, che vede la partecipazione di 500 studenti, si terrà allo stadio Cornacchia con inizio alle ore 9.

L’evento è stato promosso dall’associazione NeurodivergentLab Aps, presieduta da Valentina Rocini, in collaborazione con l’Asd Vini Fantini guidata da Alberico Di Cecco, con il supporto del Comune di Pescara e la partecipazione delle scuole.

“In pista per l’autismo” ha l’obiettivo di sensibilizzare sull’inclusione e sull’autismo, offrendo agli studenti l’opportunità di partecipare a un’attività sportiva che promuove la diversità e la solidarietà.

L’evento, che si terrà l’8 aprile, prevede una giornata all’insegna dello sport e del divertimento, con la partecipazione attiva di tutti i ragazzi coinvolti. Un’iniziativa importante che mira a favorire una maggiore consapevolezza e comprensione sull’autismo e sulla diversità, promuovendo al contempo valori di inclusione e rispetto.