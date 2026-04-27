Pescara, Marcia contro le aggressioni al personale sanitario: conferenza stampa martedì 28 aprile

Il Comune di Pescara ospiterà una conferenza stampa martedì 28 aprile alle ore 11:30 nella Sala Giunta, dove sarà presentata un’iniziativa promossa dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pescara. L’evento mira a sensibilizzare la cittadinanza sul tema delle aggressioni al personale sanitario, fenomeno in costante aumento.

La marcia contro la violenza si svolgerà il prossimo 3 maggio, partendo dal teatro d’Annunzio e arrivando a piazza della Rinascita, per poi fare ritorno al punto di partenza. L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pescara, con il patrocinio del Comune, ha organizzato questa iniziativa per promuovere una riflessione sulla sicurezza degli operatori sanitari.

Alla conferenza stampa di domani saranno presenti il sindaco Carlo Masci, l’assessore Patrizia Martelli e i rappresentanti dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pescara: il presidente Irene Rosini, il vicepresidente Giuseppe Fedele Di Maggio e la consigliere Maria Grazia D’Intino. La stampa è invitata a partecipare all’evento.

La presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pescara, Irene Rosini, ha dichiarato: “È fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica sulle aggressioni al personale sanitario, un problema sempre più diffuso”. L’Ordine delle Professioni Infermieristiche si impegna a combattere questo fenomeno e a promuovere la sicurezza degli operatori sanitari sul territorio.

L’iniziativa contro la violenza nei confronti del personale sanitario gode del sostegno del Comune e si prefigge di coinvolgere attivamente la comunità nella lotta contro questo fenomeno inaccettabile.