Pescara: Marina Cvetic nominata Cavaliere del Lavoro per l’eccellenza vitivinicola abruzzese

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito il titolo di Cavaliere del Lavoro a Marina Cvetic, riconoscendo così l’impegno e l’eccellenza dell’agricoltura vitivinicola abruzzese. La notizia è stata condivisa con orgoglio da Guerino Testa, deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, che ha sottolineato l’importanza di questo riconoscimento per la regione.

“Oggi celebriamo con orgoglio un importante riconoscimento per la nostra terra”, ha dichiarato Testa. “Desidero esprimere il mio più sentito plauso a Marina Cvetic, che con il suo impegno nell’agricoltura vitivinicola abruzzese è stata nominata Cavaliere del Lavoro dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.”

L’onore conferito a Cvetic dimostra l’eccellenza e la dedizione del territorio abruzzese, che si distingue a livello nazionale per qualità e innovazione. Il deputato Testa ha quindi rivolto le sue congratulazioni a Marina e a tutta la comunità abruzzese, evidenziando il ruolo cruciale svolto nel settore vitivinicolo, strategico per la regione.

Il riconoscimento a Marina Cvetic rappresenta un motivo di vanto per l’Abruzzo e conferma la grande professionalità e competenza presenti nel panorama agricolo della regione. La nomina a Cavaliere del Lavoro premia quindi l’impegno e la passione di Marina nel portare avanti con successo l’attività vitivinicola abruzzese.

La notizia ha destato grande entusiasmo all’interno della comunità abruzzese, che vede così riconosciuti i propri sforzi e il proprio contributo al settore agricolo. Un importante riconoscimento che sottolinea l’importanza e la qualità del lavoro svolto in Abruzzo nell’ambito dell’agricoltura vitivinicola.