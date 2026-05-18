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Pescara, martedì 26 maggio assemblea pubblica per illustrare le 21 proposte progettuali dei cittadini per il Bilancio partecipativo.

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Il Comune di Pescara ha annunciato che martedì 26 maggio si terrà un’assemblea pubblica per illustrare le 21 proposte progettuali dei cittadini ammesse per il Bilancio partecipativo.

Il presidente del Consiglio comunale, Marcello Antonelli, ha convocato l’assemblea che avrà luogo nella sala consiliare del Comune alle ore 18. Il Bilancio partecipativo, che ha lo scopo di coinvolgere i cittadini nella progettazione di attività e interventi sul territorio, ha visto la presentazione di 28 proposte, di cui ne sono state ritenute ammissibili 21.

Le proposte sono consultabili sul sito internet del Comune nella sezione dedicata al Bilancio partecipativo. Durante l’assemblea, i proponenti presenteranno le loro idee alla città e si discuterà delle modalità di voto. Successivamente, si aprirà una fase in cui i cittadini potranno esprimere la propria preferenza su quali proposte realizzare, con un budget di centomila euro a disposizione.

Il sindaco Carlo Masci, l’assessore Zaira Zamparelli e il presidente del Consiglio comunale Antonelli hanno sottolineato che le proposte ammesse sono di vario genere e sono consultabili sul sito istituzionale del Comune. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.comune.pescara.it/novita/bilancio-partecipativo-ecco-le-proposte-ammesse-al-voto-dei-cittadini/.

L’iniziativa del Bilancio partecipativo rappresenta un’importante opportunità per coinvolgere i cittadini nelle decisioni riguardanti il territorio comunale e promuovere la partecipazione attiva della comunità locale.

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