Pescara, Masci eletto sindaco per la terza volta al primo turno: emozionante proclamazione con la sala gremita di sostenitori

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, è stato proclamato per la terza volta al primo turno dopo le elezioni parziali svoltesi nelle 23 sezioni della città lo scorso 8 e 9 marzo. Masci si è mostrato visibilmente emozionato nel suo intervento dopo la proclamazione ufficiale da parte del presidente della sezione civile del Tribunale, Carmine Di Fulvio.

“Non avrei mai immaginato di trovarmi in una sala consiliare piena, proclamato per la terza volta sindaco della mia città: è la cosa più bella che potesse accadermi e questo mi ripaga di tante amarezze vissute in questi ultimi due anni, mi riconcilia con il mondo della politica”, ha dichiarato Masci.

Il sindaco ha espresso gratitudine verso i cittadini che lo hanno rieletto, definendo questo risultato “un atto d’amore” nei suoi confronti. Ha parlato dell’impatto che gli ultimi mesi hanno avuto sulla sua persona, sulla sua vita e sui suoi affetti, sottolineando la volontà di continuare a lavorare per Pescara e di affrontare nuove sfide.

Masci ha inoltre ringraziato la sua famiglia per il sostegno ricevuto durante il periodo difficile, sottolineando l’importanza della solidarietà e della cultura sociale per raggiungere anche i quartieri più svantaggiati della città. Ha citato tra le priorità della sua nuova consiliatura la sostenibilità ambientale, le infrastrutture e la promozione della solidarietà.

Il sindaco ha anche firmato le nomine dei presidenti di seggio che sostituiranno coloro che hanno rinunciato all’incarico. Ha sottolineato che il suo ruolo è quello di capo dell’Amministrazione e ha assunto l’impegno di lavorare per una Pescara migliore per le future generazioni.

La giornata si è conclusa con applausi e congratulazioni da parte dei cittadini presenti in sala, nonché con una foto di rito insieme ai consiglieri neoeletti. Masci si è detto ottimista per il futuro e determinato a portare avanti il programma elettorale votato dai cittadini, nonostante le difficoltà incontrate nel precedente mandato.