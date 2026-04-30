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Pescara, Masci: “Mercato ittico all’ingrosso pronto per proseguire le aste”

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Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha rilasciato un comunicato stampa riguardante il mercato ittico all’ingrosso della città. Masci ha rassicurato i rappresentanti della marineria e dei commercianti sul fatto che il mercato possiede i requisiti e le condizioni igieniche necessari per proseguire le aste che si svolgono regolarmente quattro giorni a settimana.

Durante un incontro in Comune, il sindaco ha sottolineato che sono attivate costantemente le procedure previste dal manuale di autocontrollo aziendale nel rispetto della normativa vigente. Masci ha riferito di aver disposto accertamenti in seguito a delle segnalazioni di presunte irregolarità all’interno del mercato, che hanno confermato l’avvenuta pulizia del mercato e degli arredi, nonché l’esecuzione delle attività di derattizzazione.

Il primo cittadino ha spiegato che il mercato ittico ha sempre rispettato condizioni igieniche adeguate per consentire il regolare svolgimento delle attività commerciali. Dopo gli accertamenti effettuati, è emerso che l’allarme lanciato precedentemente era infondato e l’attività all’interno del mercato può proseguire senza pericoli per la salute pubblica.

Masci ha anche annunciato che il Comune sta lavorando per realizzare un nuovo mercato ittico che soddisfi le esigenze del settore. Ha inoltre espresso solidarietà al direttore del mercato, condannando un episodio di violenza avvenuto recentemente sul posto di lavoro.

Il sindaco ha sottolineato l’importanza del confronto civile e leale tra le parti coinvolte e si è detto disponibile a proseguire il dialogo con le categorie interessate per garantire la massima operatività della struttura. Masci ha concluso ribadendo l’impegno dell’Amministrazione comunale a creare un ambiente di lavoro sicuro e collaborativo per tutti gli operatori del mercato ittico di Pescara.

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