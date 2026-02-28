Pescara, Masci: “Sulla sicurezza i miei avversari raccontano favole” – Il sindaco smentisce false promesse

Carlo Masci sul tema della sicurezza a Pescara ha voluto fare chiarezza sull’operato dell’amministrazione, sottolineando la necessità di dire la verità ai cittadini anche quando meno comoda risulta rispetto alle promesse elettorali.

Il sindaco ha ribadito che la strategia di sicurezza e la distribuzione delle forze dell’ordine sul territorio non dipendono da lui, ma sono decisioni della Prefettura che si riunisce settimanalmente con il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza. Masci ha evidenziato il suo ruolo attivo in questo ambito, portando le segnalazioni dei cittadini e collaborando istituzionalmente per il miglioramento della sicurezza.

Il sindaco ha sottolineato l’importanza del lavoro delle forze dell’ordine e delle autorità di pubblica sicurezza presenti sul territorio, ribadendo che sono loro ad adottare le tecniche all’avanguardia per contrastare la criminalità. Ha evidenziato anche l’attività di controllo capillare svolta a Pescara.

Masci ha sottolineato che la distribuzione del personale della Questura non dipende dai sindaci, ma avviene secondo criteri oggettivi stabiliti a livello centrale. Ha ribadito l’incremento del personale già avvenuto e previsto entro agosto, sottolineando che non esistono influenze esterne nella gestione del personale delle forze dell’ordine.

Il sindaco ha anche evidenziato le scelte amministrative adottate per contrastare la criminalità, come l’abbattimento di strutture utilizzate per lo spaccio e la riqualificazione di luoghi simbolo della criminalità organizzata. Ha sottolineato l’importanza delle telecamere di videosorveglianza presenti in città e la trasformazione di spazi pubblici in aree sociali e sportive.

Infine, Masci ha criticato l’approccio superficiale di alcuni avversari politici sulla questione della sicurezza, sottolineando che le forze dell’ordine meritano rispetto e non volgari strumentalizzazioni elettorali. Ha invitato i cittadini a valutare con attenzione le proposte e a riconoscere chi amministra con correttezza e concretezza.