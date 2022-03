Pescara, Mauro Renzetti, primo dei non eletti nella Lega, subentra in Consiglio comunale

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:

Esordio in Consiglio comunale questa mattina, nelle vesti di neo-assessore comunale, per Maria Rita Carota – viene evidenziato sul sito web. È stato il sindaco Carlo Masci a comunicare l’ingresso in giunta dell’esponente della Lega, che sostituisce nell’Esecutivo Mariarita Paoni Saccone dimessasi nei giorni scorsi – precisa il comunicato. Nell’illustrare i contenuti dei decreti sindacali di nomina assessorile e di attribuzione delle deleghe, Masci ha reso nota anche la nuova mini-ridistribuzione delle deleghe: all’assessore Carota vanno la Cultura e i Beni Culturali, Associazionismo culturale, Patrimonio e Cimiteri; all’assessore Adelchi Sulpizio vegono assegnate le ulteriori deleghe all’Antidegrado e alle Politiche per la Famiglia; al vicesindaco Giovanni Santilli (già titolare di Pubblica Istruzione ed Edilizia scolastica) è stata attribuita anche la responsabilità degli Asili Nido; all’assessore Patrizia Martelli è stata affidata anche la responsabilità riguardo all’Urp (Ufficio relazioni con il pubblico) e alle Politiche giovanili ed Erasmus;

il sindaco Carlo Masci ha conservato per se la delega al Demanio – aggiunge testualmente l’articolo online.

Nel corso della seduta, per effetto della nomina di Maria Rita Carota ad assessore, si è quindi provveduto a ratificare il subentro e la convalida della delibera di nomina di Mauro Renzetti (Lega Salvini Premier) a consigliere comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Mauro Renzetti, nato a Pescara il 10 dicembre 1961, già in passato ha ricoperto ruoli pubblici, in particolare in quella che fu la circoscrizione di Pescara Colli, sia come consigliere che come presidente della stessa – si legge sul sito web ufficiale.

Pescara, 7 marzo 2022

