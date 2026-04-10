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Pescara, Medici Fp Cgil eleggono Antonello Bernardi nuovo Segretario: “Battaglia per la difesa della sanità pubblica”

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Ieri pomeriggio, l’Esecutivo dei Medici della Fp Cgil Abruzzo Molise ha eletto il nuovo Segretario della Fp Cgil Medici, il Dott. Antonello Bernardi. Alla riunione erano presenti Andrea Filippi della Fp Cgil Nazionale Medici, Carmine Ranieri Segretario Generale Cgil Abruzzo Molise e Luca Fusari Segretario generale Fp Cgil Abruzzo Molise.

Durante l’incontro è stato espresso un saluto particolare alla Dr.ssa Maria Piccone, andata in pensione, per il suo ruolo cruciale nell’Area dei medici della Fp Cgil. Il nuovo Segretario Bernardi ha sottolineato l’importanza di continuare il lavoro svolto fino ad ora, confermando la posizione della categoria medica riguardo alla sanità pubblica.

Bernardi ha manifestato grande preoccupazione per lo stato attuale della sanità pubblica italiana, caratterizzata da anni di sottofinanziamento e dalla carenza di personale, che sta portando a una difficile accessibilità alle cure per i cittadini.

“La salute è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e non può essere messo in secondo piano a causa di logiche di risparmio o privatizzazione. È necessario agire immediatamente per cambiare rotta”, ha dichiarato Bernardi.

Il nuovo Segretario Medici ha ribadito la necessità di aumentare il finanziamento al Servizio Sanitario Nazionale, di attuare un piano di assunzioni per il personale sanitario e di ridurre le disuguaglianze territoriali nell’accesso alle cure.

La Fp Cgil Medici ha espresso contrarietà alla privatizzazione del sistema sanitario, sottolineando l’importanza di difendere la sanità pubblica come parte fondamentale della società. “La difesa della sanità pubblica è una battaglia di civiltà e continueremo a mobilitarci affinché venga garantito a tutti il diritto alla cura”, ha concluso Bernardi.

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