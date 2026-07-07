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Pescara, Mediterranea 2026: tre giorni di eccellenze enogastronomiche e culturali al Porto Turistico

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La Camera di Commercio Chieti Pescara presenta la 40° edizione di Mediterranea, una delle manifestazioni enogastronomiche più longeve d’Italia. L’evento si terrà dal 10 al 12 luglio presso il Porto Turistico Marina di Pescara e sarà dedicato all’identità e alle eccellenze del territorio abruzzese.

Durante la conferenza stampa che si terrà mercoledì 8 luglio alle ore 11 presso la Sala Camplone della Camera di Commercio a Pescara, verrà presentato il programma dell’edizione 2026, le novità della manifestazione, gli eventi principali e gli obiettivi che questa iniziativa si propone di raggiungere.

“Mediterranea racconterà l’Abruzzo attraverso i suoi prodotti, i suoi produttori, la cultura del cibo, l’artigianato, le tradizioni e l’innovazione”, afferma Maura Di Marco, responsabile dell’evento. Il programma includerà show cooking, laboratori, degustazioni, incontri, contest e momenti di approfondimento, con la partecipazione di ospiti e delegazioni internazionali.

L’evento, che da quarant’anni rappresenta una vetrina d’eccellenza per il patrimonio agroalimentare e culturale abruzzese, si propone di valorizzare il territorio e le sue tradizioni, contribuendo alla promozione della regione e dei suoi prodotti.

La stampa è invitata a partecipare alla conferenza stampa per avere ulteriori dettagli sull’evento. Per maggiori informazioni è possibile contattare Maura Di Marco al numero 3291329297.

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