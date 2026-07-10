Pescara, Mediterranea celebra 40 anni: al via la manifestazione sull’identità dell’Abruzzo

Quarant’anni di storia, un omaggio alle radici dell’Abruzzo e uno sguardo rivolto al Mediterraneo. È iniziata questa sera la 40ª edizione di Mediterranea, la manifestazione promossa dalla Camera di Commercio Chieti Pescara che mette al centro le eccellenze agroalimentari, il turismo, l’artigianato e la cultura del territorio.

La cerimonia inaugurale ha visto la partecipazione di numerose personalità istituzionali come l’onorevole Guerino Testa, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, l’assessore regionale Emanuele Imprudente, il sottosegretario con delega al Turismo Daniele D’Amario, il sindaco di Pescara Carlo Masci, e il sindaco di Chieti Giovanni Legnini. L’evento è stato aperto da un momento suggestivo dedicato a Ovidio, il poeta di origini abruzzesi, che ha rappresentato il viaggio, il mare e il ritorno alla propria terra come costruzione dell’identità.

Il vice presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, Lido Legnini, ha sottolineato l’importanza di Mediterranea come luogo di incontro e dialogo per tutte le eccellenze del territorio. “È una manifestazione che racconta un Abruzzo capace di crescere senza perdere la propria identità. Promuovere il territorio significa creare occasioni concrete per le imprese, favorire nuove relazioni commerciali, accompagnare i processi di innovazione e di internazionalizzazione, valorizzando allo stesso tempo le nostre radici”, ha dichiarato Legnini.

Il programma degli show cooking di Mediterranea è stato inaugurato con il format “Il gusto va in scena”, che ha visto protagonisti gli chef Marco Caldora e Maurizio Della Valle del Consorzio Qualità Abruzzo. I due chef hanno proposto al pubblico un viaggio nei sapori e nelle eccellenze della tradizione gastronomica abruzzese.

Per il sabato, il Main Stage di Mediterranea vedrà diverse performance culinarie, tra cui quella di Andrea Lopopolo, conosciuto come lo “Chef della Frutta”, che realizzerà opere artistiche con la frutta. Spazio anche alla cucina d’autore con Sonia Peronaci di Giallo Zafferano e allo chef Andrea Mattasoglio, che presenterà un piatto ispirato all’incontro tra Abruzzo e Spagna.

Inoltre, verrà premiato il Social Contest “Core Core”, che ha invitato cittadini e creator a raccontare, attraverso brevi video, l’anima dell’Abruzzo. Tra le iniziative speciali per celebrare il quarantennale di Mediterranea, spicca la t-shirt celebrativa realizzata come omaggio alle eccellenze agroalimentari delle quattro province abruzzesi. Gli esemplari saranno donati al Banco Alimentare d’Abruzzo per sostenere le proprie attività benefiche.

Mediterranea, da sempre impegnata nella valorizzazione delle produzioni locali, del consumo consapevole e della responsabilità sociale, dimostra come anche un oggetto simbolico possa trasformarsi in un gesto concreto a favore della comunità.