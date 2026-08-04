Pescara, Mercatino in Corso Vittorio Emanuele: shopping e divertimento in centro città

Sabato 8 agosto, Corso Vittorio Emanuele II a Pescara sarà protagonista di un evento speciale. Dalle 17:00 alle 23:00, il tratto compreso tra via Genova e l’incrocio con Corso Umberto I diventerà pedonale per ospitare il “Mercatino”, un’appuntamento organizzato dal Comune di Pescara con il supporto dell’assessorato al Commercio e delle associazioni di commercianti e artigiani.

Dopo il successo della “Notte dei Saldi” dello scorso 11 luglio, anche questa serata sarà dedicata allo shopping e al divertimento lungo una delle arterie principali del centro cittadino. Gli stand esporranno artigianato, oggettistica vintage, hobbistica e prodotti agroalimentari, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire Corso Vittorio Emanuele come luogo di incontro e socialità, nonché di valorizzare le attività economiche della città.

L’associazione “Amici di Corso Vittorio Emanuele” si è attivata per arricchire il programma della serata con ospiti speciali e momenti di intrattenimento, confermando il proprio impegno nella valorizzazione di questa importante via cittadina.

Durante una conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa, sono intervenuti l’assessore comunale al Commercio Gianni Santilli, il presidente dell’associazione “Amici di Corso Vittorio Emanuele” Antonio Di Giosafat, il presidente di Casartigiani Pescara Dino Lucente, il presidente di Confcommercio Pescara Riccardo Padovano e l’organizzatore del “Mercatino” Stefano Bernabei.

L’assessore Santilli si è detto entusiasta dell’evento, sottolineando l’importanza di mantenere attive le attività commerciali anche in orario serale per accogliere turisti e rendere il centro città più vivace e attrattivo. Ha inoltre anticipato che il prossimo appuntamento, previsto per il 22 agosto, sarà “Lo Sbaracco”, durante il quale le attività commerciali potranno esporre gratuitamente la propria merce.

Anche il presidente dell’associazione “Amici di Corso Vittorio Emanuele”, Antonio Di Giosafat, ha espresso grande soddisfazione per l’evento, definendolo un momento di respiro per la vita commerciale della città. Ha invitato tutti i cittadini a partecipare al “Mercatino” per vivere insieme una serata all’insegna dello shopping, del cibo e del divertimento.

L’appuntamento di sabato si preannuncia quindi ricco di proposte interessanti e di occasioni da non perdere, per trascorrere una serata all’insegna della socialità e del buon gusto lungo Corso Vittorio Emanuele a Pescara.