Pescara, mercato di via Pepe anche oggi 8 dicembre

PESCARA. Lunedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, il tradizionale mercato rionale di via Pepe e via D’Avalos si svolgerà regolarmente, nonostante la festività. Il Comune ha infatti autorizzato un’apertura straordinaria per garantire il servizio anche in una giornata festiva particolarmente frequentata da residenti e visitatori.

La decisione nasce dalla richiesta presentata dagli operatori del mercato, riuniti nell’associazione di categoria, che hanno chiesto di poter lavorare anche l’8 dicembre per intercettare il maggior afflusso di persone legato allo shopping natalizio. La proposta è stata accolta dall’amministrazione comunale, che ha dato il via libera con un’apposita ordinanza firmata dal sindaco.

Il mercato si terrà nelle consuete aree di via Pepe e via D’Avalos, negli spazi abitualmente destinati ai banchi alimentari e non alimentari, con il classico orario della mattinata, dalle prime ore del giorno fino alle 14. Saranno presenti le diverse tipologie di operatori, dai generi alimentari ai prodotti per la casa e l’abbigliamento, offrendo ai cittadini un’ulteriore occasione per gli acquisti sotto data festiva.

L’ordinanza prevede, come accade di norma nei giorni di mercato, modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta nella zona dello stadio e lungo le vie interessate dai banchi. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria che sarà posizionata in anticipo per indicare divieti, restringimenti e eventuali chiusure al traffico veicolare.

Il provvedimento è stato trasmesso ai servizi comunali competenti, alla Polizia locale e alle società incaricate della gestione degli spazi e della segnaletica, in modo da garantire lo svolgimento in sicurezza del mercato straordinario e il corretto allestimento delle postazioni. L’appuntamento di lunedì 8 dicembre rappresenta così un’opportunità sia per gli operatori commerciali sia per i cittadini, che potranno contare su un mercato pienamente operativo nel giorno dell’Immacolata.