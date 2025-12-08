- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Dicembre 8, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàPescara, mercato di via Pepe anche oggi 8 dicembre
Attualità

Pescara, mercato di via Pepe anche oggi 8 dicembre

- Spazio Pubblicitario 02 -

PESCARA. Lunedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, il tradizionale mercato rionale di via Pepe e via D’Avalos si svolgerà regolarmente, nonostante la festività. Il Comune ha infatti autorizzato un’apertura straordinaria per garantire il servizio anche in una giornata festiva particolarmente frequentata da residenti e visitatori.

La decisione nasce dalla richiesta presentata dagli operatori del mercato, riuniti nell’associazione di categoria, che hanno chiesto di poter lavorare anche l’8 dicembre per intercettare il maggior afflusso di persone legato allo shopping natalizio. La proposta è stata accolta dall’amministrazione comunale, che ha dato il via libera con un’apposita ordinanza firmata dal sindaco.

Il mercato si terrà nelle consuete aree di via Pepe e via D’Avalos, negli spazi abitualmente destinati ai banchi alimentari e non alimentari, con il classico orario della mattinata, dalle prime ore del giorno fino alle 14. Saranno presenti le diverse tipologie di operatori, dai generi alimentari ai prodotti per la casa e l’abbigliamento, offrendo ai cittadini un’ulteriore occasione per gli acquisti sotto data festiva.

L’ordinanza prevede, come accade di norma nei giorni di mercato, modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta nella zona dello stadio e lungo le vie interessate dai banchi. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria che sarà posizionata in anticipo per indicare divieti, restringimenti e eventuali chiusure al traffico veicolare.

Il provvedimento è stato trasmesso ai servizi comunali competenti, alla Polizia locale e alle società incaricate della gestione degli spazi e della segnaletica, in modo da garantire lo svolgimento in sicurezza del mercato straordinario e il corretto allestimento delle postazioni. L’appuntamento di lunedì 8 dicembre rappresenta così un’opportunità sia per gli operatori commerciali sia per i cittadini, che potranno contare su un mercato pienamente operativo nel giorno dell’Immacolata.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it