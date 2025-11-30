Pescara, merce rubata scoperta dalla Polizia seguendo il Gps di una bicicletta

Nell’ambito dell’implementazione dei servizi finalizzati al contrasto dei reati predatori, disposti dal Questore di Pescara Carlo Solimene, nei giorni scorsi gli agenti della Polizia di Stato, in servizio di prevenzione e controllo del territorio, hanno ricevuto la segnalazione di un giovane che indicava di aver localizzato, mediante Gps, la propria bicicletta elettrica, rubata poco prima, all’interno di una abitazione sita nel quartiere Rancitelli.

Dopo essersi portati presso l’abitazione segnalata, gli agenti procedevano al controllo dello stabile, risultato nella disponibilità di un 49enne, rinvenendo, oltre alla bicicletta elettrica, subito restituita al proprietario, altre biciclette, monopattini e numerosi attrezzi da cantiere. Tutto il materiale, di dubbia provenienza è stato sequestrato per accertamenti. L’uomo è stato pertanto denunciato per ricettazione.