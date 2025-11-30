- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Novembre 30, 2025
Cronaca

Pescara, merce rubata scoperta dalla Polizia seguendo il Gps di una bicicletta

Nell’ambito dell’implementazione dei servizi finalizzati al contrasto dei reati predatori, disposti dal Questore di Pescara Carlo Solimene, nei giorni scorsi gli agenti della Polizia di Stato, in servizio di prevenzione e controllo del territorio, hanno ricevuto la segnalazione di un giovane che indicava di aver localizzato, mediante Gps, la propria bicicletta elettrica, rubata poco prima, all’interno di una abitazione sita nel quartiere Rancitelli.

Dopo essersi portati presso l’abitazione segnalata, gli agenti procedevano al controllo dello stabile, risultato nella disponibilità di un 49enne, rinvenendo, oltre alla bicicletta elettrica, subito restituita al proprietario, altre biciclette, monopattini e numerosi attrezzi da cantiere. Tutto il materiale, di dubbia provenienza è stato sequestrato per accertamenti. L’uomo è stato pertanto denunciato per ricettazione.

  1. Nella stessa giornata, gli agenti hanno rintracciato, nel quartiere Zanni, un 50enne che, dalla consultazione della banca dati, è risultato essere destinatario di un provvedimento di esecuzione di carcerazione emesso nei giorni scorsi dal locale Tribunale, dovendo scontare la pena di oltre tre anni a seguito di varie condanne. Alla conclusione degli atti di rito, l’arrestato è stato condotto nella locale Casa Circondariale.

 

