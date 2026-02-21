- Spazio Pubblicitario 01 -
Attualità

Pescara, metalmeccanici abruzzesi votano a favore del rinnovo CCNL: diritti, salario e partecipazione rafforzati.

La consultazione per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i metalmeccanici ha ottenuto un risultato straordinario in Abruzzo. L’accordo, firmato il 22 novembre 2025 da Fim, Fiom e Uilm con Federmeccanica-Assistal, ha registrato un consenso eccezionale tra le lavoratrici e i lavoratori abruzzesi.

Presentata per la prima volta nel febbraio 2024, l’ipotesi di accordo ha ottenuto un ampio supporto in Abruzzo. Ancora più significativa è stata la partecipazione al voto sull’ipotesi di accordo, con un aumento del 29% rispetto alla consultazione precedente. Questo dato evidenzia quanto il rinnovo sia stato sentito dalla base lavorativa, dopo una vertenza lunga e difficile.

Il contratto nazionale era scaduto nel giugno 2024 e per ben 17 mesi era rimasto fermo. Questo periodo è stato segnato da 40 ore di sciopero in tutta Italia, necessario anche per riconquistare il tavolo di trattativa. Le lavoratrici e i lavoratori hanno respinto la contro-piattaforma presentata dalle controparti, difendendo e rafforzando le tutele economiche e normative conquistate nel corso degli anni.

L’accordo per il rinnovo del contratto ha portato ad aumenti salariali significativi, a maggiori tutele per i lavoratori precari e a maggiore attenzione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono state introdotte nuove norme sulle politiche di genere, con strumenti più avanzati contro le molestie e misure per la conciliazione tra vita e lavoro.

Il consenso nei luoghi di lavoro è stato straordinario,

