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Politica

Pescara: Ministro Salvini firma decreto per continuità territoriale aerea, grande soddisfazione per Lega

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I consiglieri regionali della Lega Vincenzo D’Incecco e Carla Mannetti hanno espresso la loro soddisfazione per la firma del decreto che garantisce la continuità territoriale aerea tra l’Aeroporto d’Abruzzo, Milano Linate e Torino.

Secondo D’Incecco e Mannetti, il decreto rappresenta un passo strategico per la mobilità e lo sviluppo della regione, garantendo ai cittadini abruzzesi il pieno diritto alla mobilità. Inoltre, rafforza i collegamenti con Milano e Torino, creando nuove opportunità per il tessuto produttivo, il turismo e l’occupazione.

Gli esponenti della Lega sottolineano che questo intervento è il risultato dell’impegno e della collaborazione tra il Governo e la Regione, che hanno lavorato insieme per raggiungere questo obiettivo. Inoltre, ricordano che il tema della continuità territoriale aerea era stato sollevato in passato anche dall’ex presidente della Saga, Vittorio Catone.

“Le imprese abruzzesi potranno contare su collegamenti fondamentali per competere sui mercati nazionali e internazionali”, hanno dichiarato D’Incecco e Mannetti, sottolineando l’importanza di mettere tutti gli scali sullo stesso piano e di valutare la continuità territoriale con gli aeroporti di Milano e i collegamenti diretti con gli scali delle isole.

Infine, i consiglieri regionali della Lega ringraziano il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini per l’attenzione dimostrata verso il territorio abruzzese e per aver firmato il decreto che attiva la continuità territoriale aerea.

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