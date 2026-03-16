Il giornale online AbruzzoNews24 ha pubblicato un articolo sulle ultime novità riguardanti i roll-up pubblicitari in Abruzzo. L’articolo, disponibile al seguente link https://www.abruzzonews24.com/roll-up-pubblicitari-abruzzo/, è stato finalmente pubblicato seguendo le indicazioni ricevute da María José Maitret de Getfluence.

La pubblicazione dell’articolo è avvenuta dopo alcuni giorni di attesa, dovuti a problemi tecnici riscontrati sul portale Getfluence. Infatti, nonostante la data di pubblicazione fosse stata programmata, continuava ad apparire un avviso che indicava un supposto anticipo nella pubblicazione, richiedendo di attendere la data esatta indicata.

Il Direttore di AbruzzoNews24, Gilberto Di Nicola, ha chiarito che l’articolo sarebbe stato pubblicato nei giorni precedenti se non fosse stato per l’avviso sul portale Getfluence. Tuttavia, seguendo le indicazioni ricevute, l’articolo è stato pubblicato nella data corretta indicata.

María José Maitret de Getfluence, responsabile della missione n°54217 per il sito abruzzonews24.com, aveva precedentemente richiesto informazioni sulla pubblicazione dell’articolo, che rischiava di essere annullato entro pochi giorni senza interventi.

In conclusione, l’articolo sui roll-up pubblicitari in Abruzzo è stato finalmente pubblicato su AbruzzoNews24, rispettando le indicazioni ricevute e assicurando la corretta messa in discussione delle informazioni riguardanti questo argomento.