Pescara, Modifica Ingresso e Orari Ricevimento SUAP Associato dal 3 Marzo 2025

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il Servizio SUAP Associato dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore informa cittadini, professionisti e imprese che, a partire dal 3 marzo 2025, gli Uffici del Servizio adotteranno una nuova organizzazione degli ingressi e degli orari di ricevimento al pubblico – Tale decisione nasce dall’esigenza di migliorare l’efficienza del servizio, ridurre i tempi di attesa e garantire un’accoglienza più adeguata agli utenti, attraverso un uso più razionale delle risorse dell’Amministrazione – L’obiettivo della riorganizzazione è duplice: da un lato, ottimizzare il personale e le strutture a disposizione, garantendo un servizio più efficace e tempestivo; dall’altro, offrire agli utenti uno spazio dedicato e vigilato per l’attesa, in modo da assicurare un ambiente più confortevole, sicuro e funzionale – Negli ultimi anni, il volume delle richieste gestite dal SUAP è aumentato significativamente, rendendo necessaria una razionalizzazione degli accessi, per evitare affollamenti e garantire una migliore qualità del servizio – La nuova disposizione permetterà di gestire le richieste in modo più ordinato, assicurando a cittadini e imprese risposte più rapide e precise – recita la nota online sul portale web ufficiale. A partire dal 3 marzo 2025, l’accesso agli uffici del Servizio SUAP Associato sarà consentito esclusivamente attraverso il nuovo ingresso situato in Via Calabria n. 4, migliorando così la gestione dei flussi di persone e garantendo un ambiente più organizzato – aggiunge testualmente l’articolo online. Si ricorda che il servizio riceve esclusivamente su appuntamento, al fine di garantire una migliore gestione delle richieste e ridurre i tempi di attesa – si legge sul sito web ufficiale. I nuovi orari di ricevimento al pubblico saranno i seguenti:Lunedì: 08:30 – 12:00Martedì: 08:30 – 12:00 / 15:00 – 17:00Mercoledì: 08:30 – 12:00 / 15:00 – 17:00Giovedì: 08:30 – 12:00Venerdì: 08:30 – 12:00Si ricorda che è possibile prenotare un appuntamento online sull’apposita pagina, raggiungibile all’indirizzo https://pescara – si apprende dal portale web ufficiale. comune-online – recita la nota online sul portale web ufficiale. it/web/home/prenotazioni-online – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per venire incontro alle esigenze di cittadini e imprese, il Servizio SUAP Associato continuerà a garantire supporto anche attraverso canali digitali e telefonici, riducendo la necessità di recarsi fisicamente presso gli uffici per le pratiche amministrative, al numero fisso 085.4283900 e alla mail suap.associato@comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. pescara – viene evidenziato sul sito web. itSi ricorda infine agli utenti che, per la presentazione delle pratiche, è necessario utilizzare l’apposito Sportello Telematico, contribuendo così a snellire le procedure e migliorare l’efficienza complessiva del servizio – L’Amministrazione ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e invita tutti gli interessati a prendere nota delle nuove disposizioni per agevolare il corretto svolgimento delle attività amministrative – recita la nota online sul portale web ufficiale.

