- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Maggio 5, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeViabilità e TrasportiPescara: modifiche alla viabilità all’incrocio tra corso Vittorio Emanuele e via Chieti...
Viabilità e Trasporti

Pescara: modifiche alla viabilità all’incrocio tra corso Vittorio Emanuele e via Chieti dal 6 al 11 maggio

- Spazio Pubblicitario 02 -

Lavori Aca, da domani cambia la viabilità all’incrocio tra corso Vittorio Emanuele e via Chieti
La prossima settimana, a partire da domani, scatteranno nuove disposizioni per quanto riguarda la viabilità all’incrocio tra corso Vittorio Emanuele e via Chieti a Pescara. A dare l’annuncio è stata un’ordinanza emessa oggi dall’Aca, che assume la necessità di regolare il traffico in modo da consentire il proseguimento dei lavori di potenziamento della rete nell’area centrale della città.

Le novità previste dall’ordinanza, che sarà in vigore fino all’11 maggio prossimo o comunque fino al termine dei lavori, comprendono: l’interdizione parziale della corsia nord-sud di Corso Vittorio Emanuele II (lato monti) con il restringimento della piattaforma stradale per garantire il doppio senso di marcia dell’intersezione, l’istituzione del divieto di fermata con rimozione sul lato monti di Corso Vittorio Emanuele II e l’obbligo di svolta a destra in Corso Vittorio Emanuele II per i veicoli provenienti da Via Venezia.

Inoltre, l’Aca assicura che l’impresa esecutrice dei lavori dovrà garantire l’accessibilità alle proprietà dei residenti nella zona interessata dagli interventi.

Il cambiamento della viabilità è necessario per permettere lo svolgimento dei lavori in modo ordinato e sicuro, al fine di evitare disagi e garantire un regolare flusso del traffico veicolare.

Le modifiche entreranno in vigore a partire da domani, 6 maggio 2026, e saranno in vigore per una settimana, fino all’11 maggio.

La città di Pescara invita tutti i cittadini a rispettare le disposizioni dell’ordinanza al fine di favorire lo svolgimento delle attività di potenziamento della rete idrica in modo efficiente e sicuro.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it