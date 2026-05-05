Pescara: modifiche alla viabilità all’incrocio tra corso Vittorio Emanuele e via Chieti dal 6 al 11 maggio

Lavori Aca, da domani cambia la viabilità all’incrocio tra corso Vittorio Emanuele e via Chieti

La prossima settimana, a partire da domani, scatteranno nuove disposizioni per quanto riguarda la viabilità all’incrocio tra corso Vittorio Emanuele e via Chieti a Pescara. A dare l’annuncio è stata un’ordinanza emessa oggi dall’Aca, che assume la necessità di regolare il traffico in modo da consentire il proseguimento dei lavori di potenziamento della rete nell’area centrale della città.

Le novità previste dall’ordinanza, che sarà in vigore fino all’11 maggio prossimo o comunque fino al termine dei lavori, comprendono: l’interdizione parziale della corsia nord-sud di Corso Vittorio Emanuele II (lato monti) con il restringimento della piattaforma stradale per garantire il doppio senso di marcia dell’intersezione, l’istituzione del divieto di fermata con rimozione sul lato monti di Corso Vittorio Emanuele II e l’obbligo di svolta a destra in Corso Vittorio Emanuele II per i veicoli provenienti da Via Venezia.

Inoltre, l’Aca assicura che l’impresa esecutrice dei lavori dovrà garantire l’accessibilità alle proprietà dei residenti nella zona interessata dagli interventi.

Il cambiamento della viabilità è necessario per permettere lo svolgimento dei lavori in modo ordinato e sicuro, al fine di evitare disagi e garantire un regolare flusso del traffico veicolare.

Le modifiche entreranno in vigore a partire da domani, 6 maggio 2026, e saranno in vigore per una settimana, fino all’11 maggio.

La città di Pescara invita tutti i cittadini a rispettare le disposizioni dell’ordinanza al fine di favorire lo svolgimento delle attività di potenziamento della rete idrica in modo efficiente e sicuro.