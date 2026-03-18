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Viabilità e Trasporti

Pescara: Modifiche alla viabilità e ai parcheggi in zona Stadio Adriatico per lavori di ACA.

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Pescara – Importanti modifiche alla viabilità e ai parcheggi in zona Stadio Adriatico sono entrate in vigore oggi, in seguito ai lavori dell’ACA. Le modifiche saranno attive fino al 15 maggio 2026, al termine della gara tra Pescara e Virtus Entella e fino al completamento dei lavori.

L’area parcheggio Antistadio, situata sul lato monte della Tribuna Maiella, è stata riaperta al transito e alla sosta, ma alcune aree restano delimitate e messe in sicurezza a causa dei lavori in corso e del deposito di materiali. Barriere rigide sono state installate per impedire l’accesso non autorizzato, in particolare durante gli eventi sportivi.

Su viale Pepe, tra via Benedetto Croce e via Alessandro Valignani, la carreggiata lato sud è stata riaperta al transito con l’istituzione del doppio senso di circolazione. Al contrario, la carreggiata lato nord (lato Ritrovo del Parrozzo) è stata chiusa con divieto di transito e di sosta, con rimozione forzata.

Alcuni posti auto sono stati istituiti sulla corsia lato sud di viale Pepe, per favorire la sosta.

Il Comune di Pescara ha comunicato che tali modifiche sono necessarie per consentire il collegamento tra la nuova vasca di prima pioggia e il fosso Bardet. Si invitano i cittadini a rispettare le indicazioni fornite e a prestare particolare attenzione alle nuove disposizioni in vigore.

Si raccomanda di consultare il sito ufficiale del Comune di Pescara per ulteriori aggiornamenti sulla viabilità e i parcheggi in zona Stadio Adriatico durante il periodo dei lavori.

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