Pescara: mostra al Imago Museum sul mistero della Vera Icona di Manoppello

Dal 19 giugno al 27 settembre 2026, lImago Museum di Pescara ospita la mostra temporanea Il Volto dellInvisibile: Manoppello e il mistero della Vera Icona, promossa e realizzata dalla Fondazione Pescarabruzzo e curata da Marco Bussagli, storico dellarte e accademico. La mostra affronta il tema affascinante e complesso della ricerca del volto di Cristo e del mistero del Volto Santo di Manoppello, unimmagine custodita nel santuario cappuccino abruzzese che da secoli attira pellegrini, studiosi e fedeli da tutto il mondo.
La mostra, che sarà inaugurata venerdì 19 giugno 2026 alle ore 16.00 presso lImago Museum di Pescara, si propone di analizzare il richiamo della Vera Icona e il suo significato per la Cristianità. Collaborano alla realizzazione della mostra studiosi provenienti da diversi settori disciplinari, con lobiettivo di approfondire la storia e il valore di questa antica immagine.
Il Volto Santo di Manoppello ha una storia millenaria e continua a suscitare interesse e devozione. Si tratta di unimmagine che, secondo la tradizione, rappresenterebbe il volto di Cristo impresso miracolosamente su un velo. Lesposizione si prefigge di gettare luce su questo mistero e di offrire ai visitatori la possibilità di approfondire la propria conoscenza sulla figura di Gesù Cristo e sulla spiritualità legata alla Vera Icona.
La mostra sarà aperta al pubblico fino al 27 settembre 2026 e rappresenta unoccasione unica per immergersi nella storia e nel mistero del Volto Santo di Manoppello. Unopportunità per scoprire e comprendere meglio uno dei simboli più importanti della fede cristiana, che continua a esercitare un fascino indelebile su chiunque vi si avvicini.