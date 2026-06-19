Pescara: mostra al Imago Museum sul mistero della Vera Icona di Manoppello

Dal 19 giugno al 27 settembre 2026, lImago Museum di Pescara ospita la mostra temporanea Il Volto dellInvisibile: Manoppello e il mistero della Vera Icona, promossa e realizzata dalla Fondazione Pescarabruzzo e curata da Marco Bussagli, storico dellarte e accademico. La mostra affronta il tema affascinante e complesso della ricerca del volto di Cristo e del mistero del Volto Santo di Manoppello, unimmagine custodita nel santuario cappuccino abruzzese che da secoli attira pellegrini, studiosi e fedeli da tutto il mondo.

La mostra, che sarà inaugurata venerdì 19 giugno 2026 alle ore 16.00 presso lImago Museum di Pescara, si propone di analizzare il richiamo della Vera Icona e il suo significato per la Cristianità. Collaborano alla realizzazione della mostra studiosi provenienti da diversi settori disciplinari, con lobiettivo di approfondire la storia e il valore di questa antica immagine.

Il Volto Santo di Manoppello ha una storia millenaria e continua a suscitare interesse e devozione. Si tratta di unimmagine che, secondo la tradizione, rappresenterebbe il volto di Cristo impresso miracolosamente su un velo. Lesposizione si prefigge di gettare luce su questo mistero e di offrire ai visitatori la possibilità di approfondire la propria conoscenza sulla figura di Gesù Cristo e sulla spiritualità legata alla Vera Icona.

La mostra sarà aperta al pubblico fino al 27 settembre 2026 e rappresenta unoccasione unica per immergersi nella storia e nel mistero del Volto Santo di Manoppello. Unopportunità per scoprire e comprendere meglio uno dei simboli più importanti della fede cristiana, che continua a esercitare un fascino indelebile su chiunque vi si avvicini.