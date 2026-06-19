- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Giugno 19, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaPescara: mostra al Imago Museum sul mistero della Vera Icona di Manoppello
Eventi e Cultura

Pescara: mostra al Imago Museum sul mistero della Vera Icona di Manoppello

- Spazio Pubblicitario 02 -

Dal 19 giugno al 27 settembre 2026, lImago Museum di Pescara ospita la mostra temporanea Il Volto dellInvisibile: Manoppello e il mistero della Vera Icona, promossa e realizzata dalla Fondazione Pescarabruzzo e curata da Marco Bussagli, storico dellarte e accademico. La mostra affronta il tema affascinante e complesso della ricerca del volto di Cristo e del mistero del Volto Santo di Manoppello, unimmagine custodita nel santuario cappuccino abruzzese che da secoli attira pellegrini, studiosi e fedeli da tutto il mondo.

La mostra, che sarà inaugurata venerdì 19 giugno 2026 alle ore 16.00 presso lImago Museum di Pescara, si propone di analizzare il richiamo della Vera Icona e il suo significato per la Cristianità. Collaborano alla realizzazione della mostra studiosi provenienti da diversi settori disciplinari, con lobiettivo di approfondire la storia e il valore di questa antica immagine.

Il Volto Santo di Manoppello ha una storia millenaria e continua a suscitare interesse e devozione. Si tratta di unimmagine che, secondo la tradizione, rappresenterebbe il volto di Cristo impresso miracolosamente su un velo. Lesposizione si prefigge di gettare luce su questo mistero e di offrire ai visitatori la possibilità di approfondire la propria conoscenza sulla figura di Gesù Cristo e sulla spiritualità legata alla Vera Icona.

La mostra sarà aperta al pubblico fino al 27 settembre 2026 e rappresenta unoccasione unica per immergersi nella storia e nel mistero del Volto Santo di Manoppello. Unopportunità per scoprire e comprendere meglio uno dei simboli più importanti della fede cristiana, che continua a esercitare un fascino indelebile su chiunque vi si avvicini.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it